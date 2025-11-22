https://1prime.ru/20251122/ekonomika-864826973.html
Орешкин раскритиковал ВТО
Орешкин раскритиковал ВТО - 22.11.2025, ПРАЙМ
Орешкин раскритиковал ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) стала слабой, она не способна преодолевать ограничения в торговле, заявил замглавы администрации президента РФ Максим... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T19:54+0300
2025-11-22T19:54+0300
2025-11-22T20:35+0300
вто
новая зеландия
максим орешкин
мировая экономика
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/95/841369545_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_127c240c887d146342f04afc76483036.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) стала слабой, она не способна преодолевать ограничения в торговле, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин."Мы считаем, что справедливая и эффективно работающая торговля полезна не только России, но и всему миру. То, с чем мы сталкиваемся сейчас - что ВТО, призванная способствовать честности в торговле, сейчас, к сожалению, является во многом слабо действующим институтом, который не позволяет эти затыки, эти ограничения преодолевать. Например, те же санкции, Новая Зеландия из соображений безопасности вводит торговые ограничения против России. Какое это отношение имеет к безопасности, казалось бы, где Новая Зеландия, а где Россия? Страны злоупотребляют различными моментами, тем самым, конечно же, делают ВТО менее работоспособной. Задача - через различные изменения принципов и подходов работы организации добиться более высокой эффективности", - ответил Орешкин на вопрос РИА Новости на брифинге на полях саммита G20.Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября.
https://1prime.ru/20251110/sopernichestvo-864372998.html
новая зеландия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/95/841369545_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_e0ae3a1acbb90010c61b8710f9606ffd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вто, новая зеландия, максим орешкин, мировая экономика, рф
ВТО, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, Максим Орешкин, Мировая экономика, РФ
Орешкин раскритиковал ВТО
Орешкин: ВТО стал слабо действующей организацией