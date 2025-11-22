Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орешкин раскритиковал ВТО - 22.11.2025
Орешкин раскритиковал ВТО
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) стала слабой, она не способна преодолевать ограничения в торговле, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин."Мы считаем, что справедливая и эффективно работающая торговля полезна не только России, но и всему миру. То, с чем мы сталкиваемся сейчас - что ВТО, призванная способствовать честности в торговле, сейчас, к сожалению, является во многом слабо действующим институтом, который не позволяет эти затыки, эти ограничения преодолевать. Например, те же санкции, Новая Зеландия из соображений безопасности вводит торговые ограничения против России. Какое это отношение имеет к безопасности, казалось бы, где Новая Зеландия, а где Россия? Страны злоупотребляют различными моментами, тем самым, конечно же, делают ВТО менее работоспособной. Задача - через различные изменения принципов и подходов работы организации добиться более высокой эффективности", - ответил Орешкин на вопрос РИА Новости на брифинге на полях саммита G20.Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября.
19:54 22.11.2025 (обновлено: 20:35 22.11.2025)
 
Орешкин раскритиковал ВТО

Орешкин: ВТО стал слабо действующей организацией

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) стала слабой, она не способна преодолевать ограничения в торговле, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Мы считаем, что справедливая и эффективно работающая торговля полезна не только России, но и всему миру. То, с чем мы сталкиваемся сейчас - что ВТО, призванная способствовать честности в торговле, сейчас, к сожалению, является во многом слабо действующим институтом, который не позволяет эти затыки, эти ограничения преодолевать. Например, те же санкции, Новая Зеландия из соображений безопасности вводит торговые ограничения против России. Какое это отношение имеет к безопасности, казалось бы, где Новая Зеландия, а где Россия? Страны злоупотребляют различными моментами, тем самым, конечно же, делают ВТО менее работоспособной. Задача - через различные изменения принципов и подходов работы организации добиться более высокой эффективности", - ответил Орешкин на вопрос РИА Новости на брифинге на полях саммита G20.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября.
