Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита G20

Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита G20

2025-11-22T20:17+0300

россия

мировая экономика

юар

максим орешкин

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Глава делегации России на саммите лидеров "Группы двадцати" в ЮАР Максим Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита. "Очень здорово, что удалось достигнуть договоренностей по декларации, которая учитывает очень важные моменты по продовольственной безопасности, по целому ряду других моментов, по устойчивому развитию", - сказал он журналистам на полях саммита.

юар

