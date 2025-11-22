https://1prime.ru/20251122/ekonomika-864827317.html
Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита G20
22.11.2025
Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита G20
Глава делегации России на саммите лидеров "Группы двадцати" в ЮАР Максим Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита.
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Глава делегации России на саммите лидеров "Группы двадцати" в ЮАР Максим Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита. "Очень здорово, что удалось достигнуть договоренностей по декларации, которая учитывает очень важные моменты по продовольственной безопасности, по целому ряду других моментов, по устойчивому развитию", - сказал он журналистам на полях саммита.
Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита G20
Орешкин: очень здорово, что удалось достичь консенсуса по декларации саммита G20
