Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита G20 - 22.11.2025
Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита G20
Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита G20 - 22.11.2025, ПРАЙМ
Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита G20
Глава делегации России на саммите лидеров "Группы двадцати" в ЮАР Максим Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита. | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T20:17+0300
2025-11-22T20:17+0300
россия
мировая экономика
юар
максим орешкин
https://cdnn.1prime.ru/img/83004/51/830045127_0:170:3036:1878_1920x0_80_0_0_7d0920c12554b7b3394a99d8cf17e925.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Глава делегации России на саммите лидеров "Группы двадцати" в ЮАР Максим Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита. "Очень здорово, что удалось достигнуть договоренностей по декларации, которая учитывает очень важные моменты по продовольственной безопасности, по целому ряду других моментов, по устойчивому развитию", - сказал он журналистам на полях саммита.
юар
россия, мировая экономика, юар, максим орешкин
РОССИЯ, Мировая экономика, ЮАР, Максим Орешкин
20:17 22.11.2025
 
Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита G20

Орешкин: очень здорово, что удалось достичь консенсуса по декларации саммита G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Глава делегации России на саммите лидеров "Группы двадцати" в ЮАР Максим Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита.
"Очень здорово, что удалось достигнуть договоренностей по декларации, которая учитывает очень важные моменты по продовольственной безопасности, по целому ряду других моментов, по устойчивому развитию", - сказал он журналистам на полях саммита.
РОССИЯ Мировая экономика ЮАР Максим Орешкин
 
 
