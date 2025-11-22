https://1prime.ru/20251122/ekonomim-864819246.html

МВФ предсказал снижение инфляции в Турции

АНКАРА, 22 ноя - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает постепенное замедление инфляции в Турции и укрепление темпов экономического роста страны до 3,7 процентов в 2026 году, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на аналитические данные фонда. МВФ в обновлённой оценке отметил сохранение устойчивой динамики турецкой экономики в краткосрочном периоде и положительный эффект от проводимой политики. "В краткосрочной перспективе ожидается сохранение устойчивого роста экономики Турции и постепенное снижение инфляции. Осторожная экономическая политика принесла значительные результаты", - говорится в оценке, которую приводит турецкое издание. Фонд также полагает, что в текущем году экономический рост в Турции составит 3,5%, а внутренний спрос в 2026 году будет поддерживаться снижением процентных ставок и более мягкой финансовой политикой властей. "Увеличение инвестиций и потребления приведет к росту экономики до 3,7% (в 2026 году – ред.)", - отмечается в сообщении. Годовая инфляция в Турции в октябре замедлилась до 32,87% с 33,29% в сентябре, сообщил Институт статистики (TÜİK). Центральный банк Турции прогнозирует инфляцию в диапазоне 31-33% к концу года и от 13 до 19% на конец 2026 года, сообщил ранее глава регулятора Фатих Карахан.

