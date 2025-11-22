Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торговля России и ЕС упала до минимума 1999 года - 22.11.2025
Торговля России и ЕС упала до минимума 1999 года
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Торговля России и Евросоюза в сентябре опустилась до примерно 4 миллиардов евро, став минимальной с июня 1999 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Так, российский экспорт снизился в начале осени до 1,6 миллиарда евро с 1,9 миллиарда месяцем ранее. В то же время поставки европейской продукции в Россию составили 2,5 миллиарда евро против 2,3 миллиарда в августе. В результате объем торговли России и ЕС в сентябре сократился на 4% по сравнению с показателем месяцем ранее, достигнув всего 4 миллиардов евро. Меньше последний раз она была в июне 1999 года, когда внешнеторговый оборот составлял всего 3,9 миллиарда евро. Основным торговым партнером России среди стран ЕС остается Германия, при этом товарооборот с ней в начале осени увеличился почти на 13% - до 657 миллионов евро. Вторыми стали Нидерланды, увеличившие торговлю с Россией почти на четверть - до 456 миллионов евро, что позволило им обогнать Францию. Ее внешнеторговые связи с российским рынком сократились за месяц на 5% и составили 399 миллионов евро.
08:23 22.11.2025
 
Торговля России и ЕС упала до минимума 1999 года

Торговля России и Евросоюза в сентябре снизилась до минимума с июня 1999 года

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / Henner Damke
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Торговля России и Евросоюза в сентябре опустилась до примерно 4 миллиардов евро, став минимальной с июня 1999 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Так, российский экспорт снизился в начале осени до 1,6 миллиарда евро с 1,9 миллиарда месяцем ранее. В то же время поставки европейской продукции в Россию составили 2,5 миллиарда евро против 2,3 миллиарда в августе.
В результате объем торговли России и ЕС в сентябре сократился на 4% по сравнению с показателем месяцем ранее, достигнув всего 4 миллиардов евро. Меньше последний раз она была в июне 1999 года, когда внешнеторговый оборот составлял всего 3,9 миллиарда евро.
Основным торговым партнером России среди стран ЕС остается Германия, при этом товарооборот с ней в начале осени увеличился почти на 13% - до 657 миллионов евро. Вторыми стали Нидерланды, увеличившие торговлю с Россией почти на четверть - до 456 миллионов евро, что позволило им обогнать Францию. Ее внешнеторговые связи с российским рынком сократились за месяц на 5% и составили 399 миллионов евро.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против России
20 ноября, 13:03
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаГЕРМАНИЯНИДЕРЛАНДЫФРАНЦИЯЕСЕвростат
 
 
