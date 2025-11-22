Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Германия продолжит получать российский СПГ через госкомпанию SEFE - 22.11.2025
https://1prime.ru/20251122/es-864830326.html
2025-11-22T23:23+0300
2025-11-22T23:23+0300
БЕРЛИН, 22 ноя - ПРАЙМ. Германия продолжит получать российский сжиженный природный газ через государственную компанию SEFE (Securing Energy for Europe GmbH), поскольку действующие контракты не позволяют прекратить импорт без решения на уровне Евросоюза, заявил руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью немецкой медиагруппе Funke. "Государство не может ограничить эти поставки без европейского санкционного режима. У компании есть контракты, по которым она обязана оплачивать российский СПГ - вне зависимости от того, будет он фактически получен или нет. Если бы SEFE расторгла эти контракты, она всё равно должна была бы платить, а Россия могла бы продать этот газ снова", - сказал Мюллер. Группа "Газпром" в марте 2022 года прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing &amp; Trading Ltd (GM&amp;T). Уже в апреле власти Германии взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в Securing Energy for Europe (SEFE), объяснив это тем, что намерены гарантировать "энергобезопасность" Германии и Европы. А в сентябре они объявили о национализации компании.
© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Флаг Германии. Архивное фото
© fotolia.com / DOC RABE Media
БЕРЛИН, 22 ноя - ПРАЙМ. Германия продолжит получать российский сжиженный природный газ через государственную компанию SEFE (Securing Energy for Europe GmbH), поскольку действующие контракты не позволяют прекратить импорт без решения на уровне Евросоюза, заявил руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью немецкой медиагруппе Funke.
"Государство не может ограничить эти поставки без европейского санкционного режима. У компании есть контракты, по которым она обязана оплачивать российский СПГ - вне зависимости от того, будет он фактически получен или нет. Если бы SEFE расторгла эти контракты, она всё равно должна была бы платить, а Россия могла бы продать этот газ снова", - сказал Мюллер.
Группа "Газпром" в марте 2022 года прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd (GM&T). Уже в апреле власти Германии взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в Securing Energy for Europe (SEFE), объяснив это тем, что намерены гарантировать "энергобезопасность" Германии и Европы. А в сентябре они объявили о национализации компании.
Цены на газ в Европе снизились на 3%
Вчера, 21:40
Цены на газ в Европе снизились на 3%
Вчера, 21:40
 
