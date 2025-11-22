https://1prime.ru/20251122/evropa-864814071.html

МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Политическая состоятельность европейских лидеров, тесно связанных с Украиной, будет уничтожена после падения киевского режима, такое мнение высказал военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт в эфире YouTube-канала."Судьбы европейских лидеров — (главы евродипломатии. — Прим. ред.) Каи Каллас, (главы ЕК Урсулы. — Прим. ред.) фон дер Ляйен, (канцлера Фридриха. — Прим. ред.) Мерца в Германии, (премьер-министра. — Прим. ред.) Стармера в Великобритании, (премьер-министра Джорджи. — Прим. ред.) Мелони в Италии, президента Франции (Эммануэля. — Прим. ред.) Макрона — связаны с Украиной. Следовательно, если рухнет Украина, то и они рухнут вместе с ней", — сказал он.Также Риттер отметил, что ни один из упомянутых лидеров не считает, что Украина способна избежать поражения.Как сообщалось в публикации портала Axios, США вели "секретные переговоры" с Россией, обсуждая условия мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, которые подразделяются на четыре категории: мирное урегулирование, гарантии безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО, безопасность в Европе и установление будущих отношений с США.Западная пресса писала, что план предполагает передачу Донбасса России в обмен на определенные гарантии безопасности от США, а также замораживание линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях. План также включает официальное признание российского контроля над Крымом и Донбассом.Вместе с тем в рамках соглашения Вашингтон должен снять санкции с Москвы и сократить военную поддержку Киеву, который, в свою очередь, сократит численность своих вооруженных сил. Украине будет запрещено размещать иностранные войска и вооружение, способное наносить удары по территории России. Русский язык будет признан государственным, а каноническая Украинская Православная Церковь получит официальный статус.Президент США Дональд Трамп указал 27 ноября как крайнюю дату для принятия Украиной предложенных условий мирного соглашения.

