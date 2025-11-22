https://1prime.ru/20251122/g20-864821245.html
Президент Южной Африки открыл саммит G20
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Президент Южной Африки Сирил Рамафоса, чья страна председательствует в "Группе двадцати", объявил открытым саммит форума в Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА Новости.Официальному открытию саммита предшествовала речь Рамафосы. Он изложил основные вопросы, выступившие приоритетом южноафриканского председательства. "Я объявляю лидерский саммит "Группы двадцати" открытым и благодарю вас", - сказал глава государства.Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
