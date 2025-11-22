Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Южной Африки открыл саммит G20 - 22.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251122/g20-864821245.html
Президент Южной Африки открыл саммит G20
Президент Южной Африки открыл саммит G20 - 22.11.2025, ПРАЙМ
Президент Южной Африки открыл саммит G20
Президент Южной Африки Сирил Рамафоса, чья страна председательствует в "Группе двадцати", объявил открытым саммит форума в Йоханнесбурге, передает корреспондент | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T12:23+0300
2025-11-22T12:23+0300
экономика
мировая экономика
сирил рамафоса
максим орешкин
https://cdnn.1prime.ru/img/84155/20/841552087_0:0:3095:1741_1920x0_80_0_0_c2847f58b32ac6c783e5cc8d8da593c7.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Президент Южной Африки Сирил Рамафоса, чья страна председательствует в "Группе двадцати", объявил открытым саммит форума в Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА Новости.Официальному открытию саммита предшествовала речь Рамафосы. Он изложил основные вопросы, выступившие приоритетом южноафриканского председательства. "Я объявляю лидерский саммит "Группы двадцати" открытым и благодарю вас", - сказал глава государства.Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
https://1prime.ru/20251121/yuar-864782338.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84155/20/841552087_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_ad3af046a2369c1e451d05a7cdf37c14.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сирил рамафоса, максим орешкин
Экономика, Мировая экономика, Сирил Рамафоса, Максим Орешкин
12:23 22.11.2025
 
Президент Южной Африки открыл саммит G20

Президент Южной Африки Рамафоса объявил открытым саммит G20 в Йоханнесбурге

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Президент Южной Африки Сирил Рамафоса, чья страна председательствует в "Группе двадцати", объявил открытым саммит форума в Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Официальному открытию саммита предшествовала речь Рамафосы. Он изложил основные вопросы, выступившие приоритетом южноафриканского председательства.
"Я объявляю лидерский саммит "Группы двадцати" открытым и благодарю вас", - сказал глава государства.
Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Флаг ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Россия и Южная Африка обсуждают сотрудничество в энергетике
Вчера, 08:33
 
ЭкономикаМировая экономикаСирил РамафосаМаксим Орешкин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала