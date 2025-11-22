G20 поддержала расширение поиска критических минералов

https://1prime.ru/20251122/g20-864824768.html

ЙОХАННЕСБУРГ - 22 ноя , ПРАЙМ. Группа G20 по итогам саммита в ЮАР поддержала расширение поиска критических минералов в мире, в частности, в развивающихся странах, а также укрепление цепочек их поставок в соответствии с рамочной программой, говорится в тексте декларации, оказавшейся в распоряжении РИА Новости. "Мы поддерживаем увеличение разведки критических минералов, в частности, в развивающихся странах, содействие диверсификации источников, маршрутов, рынков, мест переработки и цепочек создания добавленной стоимости, а также углубление переработки сырья внутри стран-производителей при соблюдении надежных, недискриминационных и соответствующих стандартов в экономике, социальной и экологической сферах", - следует из документа. Отмечается, что рамочная программа G20 по критическим минералам является добровольной и направлена на то, чтобы полезные ископаемые стали ключевым фактором экономического развития и процветания. Председательство в "группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце 2025 года республика передаст его США. Лидерский саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

