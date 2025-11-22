Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны G20 выступили за рост мощностей возобновляемых источников энергии - 22.11.2025
Страны G20 выступили за рост мощностей возобновляемых источников энергии
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя ПРАЙМ. Страны-члены "Группы двадцати" выступили за увеличение в три раза мощностей возобновляемых источников энергии, следует из декларации саммита. "Мы поддерживаем реализацию усилий по утроению мощностей возобновляемых источников энергии в мире и удвоению среднегодового темпа повышения энергоэффективности в мире ... к 2030 году", - сказано в тексте декларации. Лидерский саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
Энергетика, Максим Орешкин, G20
17:35 22.11.2025
 
Страны G20 выступили за рост мощностей возобновляемых источников энергии

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя ПРАЙМ. Страны-члены "Группы двадцати" выступили за увеличение в три раза мощностей возобновляемых источников энергии, следует из декларации саммита.
"Мы поддерживаем реализацию усилий по утроению мощностей возобновляемых источников энергии в мире и удвоению среднегодового темпа повышения энергоэффективности в мире ... к 2030 году", - сказано в тексте декларации.
Лидерский саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
Чаты
Заголовок открываемого материала