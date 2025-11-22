Страны G20 выступили за рост мощностей возобновляемых источников энергии

https://1prime.ru/20251122/g20-864825135.html
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя ПРАЙМ. Страны-члены "Группы двадцати" выступили за увеличение в три раза мощностей возобновляемых источников энергии, следует из декларации саммита. "Мы поддерживаем реализацию усилий по утроению мощностей возобновляемых источников энергии в мире и удвоению среднегодового темпа повышения энергоэффективности в мире ... к 2030 году", - сказано в тексте декларации. Лидерский саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
