Страны G20 выступили за рост мощностей возобновляемых источников энергии

энергетика

максим орешкин

g20

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя ПРАЙМ. Страны-члены "Группы двадцати" выступили за увеличение в три раза мощностей возобновляемых источников энергии, следует из декларации саммита. "Мы поддерживаем реализацию усилий по утроению мощностей возобновляемых источников энергии в мире и удвоению среднегодового темпа повышения энергоэффективности в мире ... к 2030 году", - сказано в тексте декларации. Лидерский саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

