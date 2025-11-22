https://1prime.ru/20251122/glava-864815340.html
Глава РФПИ назвал Венгрию голосом разума и мира в Европе
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Венгрия остается голосом разума и мира в Европе.
"Венгрия остается голосом разума и мира в Европе. Разжигатели войны ЕС продолжают жить в рамках ложного нарратива (экс-президента США Джо - ред.) Байдена о бесконечной войне. Голоса разума и мира возобладают, разоблачая глобалистскую, промывающую мозги медиа-машину ложных нарративов и войны", - написал Дмитриев в X.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков не подрывать усилий по установлению мира на Украине и не саботировать план США.
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
