https://1prime.ru/20251122/gosduma-864813444.html
В Госдуме напомнили о штрафах за продажу пиротехники детям
В Госдуме напомнили о штрафах за продажу пиротехники детям - 22.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме напомнили о штрафах за продажу пиротехники детям
Штраф до 40 тысяч рублей может грозить за продажу пиротехники лицам младше 16 лет в России, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T02:31+0300
2025-11-22T02:31+0300
2025-11-22T02:45+0300
бизнес
экономика
россия
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864813444.jpg?1763768733
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Штраф до 40 тысяч рублей может грозить за продажу пиротехники лицам младше 16 лет в России, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "В преддверии новогодних праздников хочу напомнить продавцам фейерверков, что продажа пиротехники лицам младше 16 лет в России считается административным правонарушением и наказывается штрафами. Штраф по статье 14.2 КоАП РФ - от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей для физических лиц, от 3 тысяч до 4 тысяч рублей для должностных и от 30 тысяч до 40 тысяч рублей для юридических лиц", - сказал собеседник агентства. Парламентарий уточнил, что во всех случаях возможна конфискация товара, однако, по его словам, есть исключение для пиротехники первого класса. Кошелев добавил, что хлопушки и бенгальские свечи можно продавать детям от десяти лет, при этом возраст, с которого можно купить конкретное изделие, производитель указывает на упаковке. "Одна из задач родителей перед праздниками - объяснить детям, что пиротехнические изделия - не игрушка и обращаться с фейерверками следует очень осторожно, чтобы избежать посещения травмпункта в новогоднюю ночь. Не зная техники безопасности и пренебрегая правилами использования петард и салютов, дети получают серьезные травмы. Нередки случаи, когда дети своими пиротехническими забавами причиняли вред сами себе, своим товарищам или случайным прохожим", - заключил Кошелев.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, госдума
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Госдума
В Госдуме напомнили о штрафах за продажу пиротехники детям
Депутат Кошелев: за продажу пиротехники младше 16 лет грозит штраф до 40 тысяч рублей
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Штраф до 40 тысяч рублей может грозить за продажу пиротехники лицам младше 16 лет в России, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"В преддверии новогодних праздников хочу напомнить продавцам фейерверков, что продажа пиротехники лицам младше 16 лет в России считается административным правонарушением и наказывается штрафами. Штраф по статье 14.2 КоАП РФ - от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей для физических лиц, от 3 тысяч до 4 тысяч рублей для должностных и от 30 тысяч до 40 тысяч рублей для юридических лиц", - сказал собеседник агентства.
Парламентарий уточнил, что во всех случаях возможна конфискация товара, однако, по его словам, есть исключение для пиротехники первого класса. Кошелев добавил, что хлопушки и бенгальские свечи можно продавать детям от десяти лет, при этом возраст, с которого можно купить конкретное изделие, производитель указывает на упаковке.
"Одна из задач родителей перед праздниками - объяснить детям, что пиротехнические изделия - не игрушка и обращаться с фейерверками следует очень осторожно, чтобы избежать посещения травмпункта в новогоднюю ночь. Не зная техники безопасности и пренебрегая правилами использования петард и салютов, дети получают серьезные травмы. Нередки случаи, когда дети своими пиротехническими забавами причиняли вред сами себе, своим товарищам или случайным прохожим", - заключил Кошелев.