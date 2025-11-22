Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за перенаправление жалоб - 22.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251122/gosduma-864815033.html
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за перенаправление жалоб
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за перенаправление жалоб - 22.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за перенаправление жалоб
Депутаты Госдумы от КПРФ разработали законопроект, которым предлагается штрафовать чиновников на сумму до 30 тысяч рублей за перенаправление обращений граждан в | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T04:22+0300
2025-11-22T04:22+0300
общество
россия
экономика
кпрф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864815033.jpg?1763774550
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ разработали законопроект, которым предлагается штрафовать чиновников на сумму до 30 тысяч рублей за перенаправление обращений граждан в те органы, чьи действия обжалуются, копия проекта есть в распоряжении РИА Новости. Инициатива направлена в кабмин на отзыв. "Перенаправление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется влечёт наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей", - говорится в тексте законопроекта. Кроме того, законопроектом предлагается ввести для должностных лиц штраф в размере до 10 тысяч рублей за неправомерный отказ в предоставлении гражданам информации, а также за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. "Предлагаемый механизм нацелен на устранение сложившейся негативной практики, при которой обращения граждан фактически "замыкаются" на тех же органах, чьи действия и являются предметом спора", - объяснил в беседе с РИА Новости соавтор законопроекта, депутат ГД от КПРФ Алексей Куринный.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, кпрф
Общество , РОССИЯ, Экономика, КПРФ
04:22 22.11.2025
 
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за перенаправление жалоб

Депутаты от КПРФ предложили штрафовать чиновников за перенаправление жалоб граждан

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ разработали законопроект, которым предлагается штрафовать чиновников на сумму до 30 тысяч рублей за перенаправление обращений граждан в те органы, чьи действия обжалуются, копия проекта есть в распоряжении РИА Новости.
Инициатива направлена в кабмин на отзыв.
"Перенаправление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется влечёт наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей", - говорится в тексте законопроекта.
Кроме того, законопроектом предлагается ввести для должностных лиц штраф в размере до 10 тысяч рублей за неправомерный отказ в предоставлении гражданам информации, а также за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
"Предлагаемый механизм нацелен на устранение сложившейся негативной практики, при которой обращения граждан фактически "замыкаются" на тех же органах, чьи действия и являются предметом спора", - объяснил в беседе с РИА Новости соавтор законопроекта, депутат ГД от КПРФ Алексей Куринный.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯКПРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала