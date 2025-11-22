https://1prime.ru/20251122/gosduma-864815033.html

В Госдуме предложили штрафовать чиновников за перенаправление жалоб

общество

россия

экономика

кпрф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864815033.jpg?1763774550

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ разработали законопроект, которым предлагается штрафовать чиновников на сумму до 30 тысяч рублей за перенаправление обращений граждан в те органы, чьи действия обжалуются, копия проекта есть в распоряжении РИА Новости. Инициатива направлена в кабмин на отзыв. "Перенаправление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется влечёт наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей", - говорится в тексте законопроекта. Кроме того, законопроектом предлагается ввести для должностных лиц штраф в размере до 10 тысяч рублей за неправомерный отказ в предоставлении гражданам информации, а также за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. "Предлагаемый механизм нацелен на устранение сложившейся негативной практики, при которой обращения граждан фактически "замыкаются" на тех же органах, чьи действия и являются предметом спора", - объяснил в беседе с РИА Новости соавтор законопроекта, депутат ГД от КПРФ Алексей Куринный.

2025

