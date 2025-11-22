https://1prime.ru/20251122/gostekh-864819805.html

В Госдуму внесли проект о создании госсистем на платформе "ГосТех"

В Госдуму внесли проект о создании госсистем на платформе "ГосТех" - 22.11.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о создании госсистем на платформе "ГосТех"

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о закреплении правовых основ для создания, развития и эксплуатации государственных и муниципальных информационных | 22.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-22T11:09+0300

2025-11-22T11:09+0300

2025-11-22T11:10+0300

технологии

россия

рф

госдума

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о закреплении правовых основ для создания, развития и эксплуатации государственных и муниципальных информационных систем на платформе "ГосТех", документ доступен в думской электронной базе. "Законопроект определяет правовые основы создания, развития и эксплуатации информационных систем на платформе "ГосТех", полномочия координатора функционирования и развития такой платформы, полномочия ее участников и операторов сервисов в связи с созданием, развитием и эксплуатацией информационных систем на платформе "ГосТех", а также требования, предъявляемые к инфраструктуре данной платформы, ее сервисам и операторам сервисов", - сказано в пояснительной записке. Согласно тексту сопроводительных документов, платформа "ГосТех" определяется как совокупность инфраструктуры платформы "ГосТех" и сервисов платформы "ГосТех", обеспечение предоставления которых участникам платформы "ГосТех" осуществляет координатор платформы "ГосТех" в целях создания, развития и эксплуатации информационных систем. Добавляется, что платформа объединит инфраструктуру и сервисы для органов власти всех уровней, что позволит повысить эффективность использования бюджетных средств и поддержать разработку отечественных IT-решений. В документах отмечается, что координатором платформы будет назначен федеральный орган в сфере информационных технологий, который займется развитием системы, заключением контрактов с операторами и контролем за соблюдением требований. Участниками платформы "ГосТех" станут федеральные и региональные органы власти, муниципалитеты, государственные фонды, а также подконтрольные государству организации. Уточняется, что взаимодействие между участниками будет регулироваться специальными соглашениями, определяющими ответственность сторон. Подчеркивается, что на платформе "ГосТех" не допускается обработка сведений, составляющих государственную тайну, служебную тайну в области обороны, тайну следствия и судопроизводства. Как отмечает правительство РФ, предлагаемое нормативное регулирование позволит оптимизировать процессы обработки информации в информационных системах и использования программного обеспечения и программно-аппаратных средств.

