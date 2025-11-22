https://1prime.ru/20251122/insulin-864821903.html

Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците инсулина в регионах

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Информация о дефиците препаратов для диабетиков "Апидра" и "Левемир" в российских регионах не соответствует действительности, они стабильно поставляются и вводятся в гражданский оборот, поступают в регионы, сообщили в Росздравнадзоре. Ранее Telegram-канал Baza писал, что нехватка инсулина фиксируется сразу в нескольких регионах России, в некоторых из них поставки ожидаются только после новогодних праздников. Локальный дефицит препаратов для диабетиков "Апидра" и "Левемир" (I и II тип сахарного диабета) отмечен в Пензенской области и Республике Саха (Якутия). Массовые жалобы также зафиксированы в Красноярском крае и Новосибирской области. "Информация о дефиците препаратов "Апидра" и "Левемир" в регионах не соответствует действительности. По данным системы маркировки, остатки препаратов в Пензенской области составляют: "Апидра" – 2252 упаковки, "Левемир" – 11142 упаковки, в Республике Саха (Якутия): 666 и 1576, в Красноярском крае – 2501 и 5380, в Новосибирской области – 4832 и 11712 упаковок соответственно. Оба препарата стабильно поставляются и вводятся в гражданский оборот, поступают в регионы", - сообщили журналистам в ведомстве. Росздравнадзор отметил, что постоянно мониторит ситуацию с лекарственным обеспечением граждан. В случае каких-либо проблем с лекарствами там рекомендовали обращаться на горячую линию федеральной службы. "С начала года в гражданский оборот введено уже свыше 923 тысяч упаковок препарата "Апидра", что соответствует среднегодовым показателям, и почти 1,4 миллиона упаковок препарата "Левемир", что превышает показатели за весь прошлый год", - добавили в пресс-службе.

