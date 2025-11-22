https://1prime.ru/20251122/insulin-864821903.html
Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците инсулина в регионах
Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците инсулина в регионах - 22.11.2025, ПРАЙМ
Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците инсулина в регионах
Информация о дефиците препаратов для диабетиков "Апидра" и "Левемир" в российских регионах не соответствует действительности, они стабильно поставляются и... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T13:58+0300
2025-11-22T13:58+0300
2025-11-22T13:58+0300
россия
общество
красноярский край
росздравнадзор
здоровье
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861089612_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_59b38c0267837e2839b8feb0b1cdde7b.jpg
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Информация о дефиците препаратов для диабетиков "Апидра" и "Левемир" в российских регионах не соответствует действительности, они стабильно поставляются и вводятся в гражданский оборот, поступают в регионы, сообщили в Росздравнадзоре. Ранее Telegram-канал Baza писал, что нехватка инсулина фиксируется сразу в нескольких регионах России, в некоторых из них поставки ожидаются только после новогодних праздников. Локальный дефицит препаратов для диабетиков "Апидра" и "Левемир" (I и II тип сахарного диабета) отмечен в Пензенской области и Республике Саха (Якутия). Массовые жалобы также зафиксированы в Красноярском крае и Новосибирской области. "Информация о дефиците препаратов "Апидра" и "Левемир" в регионах не соответствует действительности. По данным системы маркировки, остатки препаратов в Пензенской области составляют: "Апидра" – 2252 упаковки, "Левемир" – 11142 упаковки, в Республике Саха (Якутия): 666 и 1576, в Красноярском крае – 2501 и 5380, в Новосибирской области – 4832 и 11712 упаковок соответственно. Оба препарата стабильно поставляются и вводятся в гражданский оборот, поступают в регионы", - сообщили журналистам в ведомстве. Росздравнадзор отметил, что постоянно мониторит ситуацию с лекарственным обеспечением граждан. В случае каких-либо проблем с лекарствами там рекомендовали обращаться на горячую линию федеральной службы. "С начала года в гражданский оборот введено уже свыше 923 тысяч упаковок препарата "Апидра", что соответствует среднегодовым показателям, и почти 1,4 миллиона упаковок препарата "Левемир", что превышает показатели за весь прошлый год", - добавили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20250929/fas-862938194.html
https://1prime.ru/20250929/insulina-862946629.html
красноярский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861089612_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_7614abf522534a125171ad202ab300ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , красноярский край, росздравнадзор, здоровье, финансы
РОССИЯ, Общество , КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Росздравнадзор, Здоровье, Финансы
Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците инсулина в регионах
Росздравнадзор опроверг сообщения о нехватке лекарств для диабетиков в регионах
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Информация о дефиците препаратов для диабетиков "Апидра" и "Левемир" в российских регионах не соответствует действительности, они стабильно поставляются и вводятся в гражданский оборот, поступают в регионы, сообщили в Росздравнадзоре.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что нехватка инсулина фиксируется сразу в нескольких регионах России, в некоторых из них поставки ожидаются только после новогодних праздников.
ФАС согласовала цену российского препарата от диабета второго типа
Локальный дефицит препаратов для диабетиков "Апидра" и "Левемир" (I и II тип сахарного диабета) отмечен в Пензенской области и Республике Саха (Якутия). Массовые жалобы также зафиксированы в Красноярском крае
и Новосибирской области.
"Информация о дефиците препаратов "Апидра" и "Левемир" в регионах не соответствует действительности. По данным системы маркировки, остатки препаратов в Пензенской области составляют: "Апидра" – 2252 упаковки, "Левемир" – 11142 упаковки, в Республике Саха (Якутия): 666 и 1576, в Красноярском крае – 2501 и 5380, в Новосибирской области – 4832 и 11712 упаковок соответственно. Оба препарата стабильно поставляются и вводятся в гражданский оборот, поступают в регионы", - сообщили журналистам в ведомстве.
Росздравнадзор
отметил, что постоянно мониторит ситуацию с лекарственным обеспечением граждан. В случае каких-либо проблем с лекарствами там рекомендовали обращаться на горячую линию федеральной службы.
"С начала года в гражданский оборот введено уже свыше 923 тысяч упаковок препарата "Апидра", что соответствует среднегодовым показателям, и почти 1,4 миллиона упаковок препарата "Левемир", что превышает показатели за весь прошлый год", - добавили в пресс-службе.
Россия и Белоруссия начали локализацию производства инсулина