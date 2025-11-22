Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас сделала громкое заявление в адрес России - 22.11.2025, ПРАЙМ
Каллас сделала громкое заявление в адрес России
Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что Россия не вправе ожидать уступок со стороны Украины, сообщает Sky News. | 22.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что Россия не вправе ожидать уступок со стороны Украины, сообщает Sky News."По ее словам, Россия не имеет права ожидать какие-либо уступки от Украины", — говорится в публикации.The American Conservative в октябре утверждал, что требования Москвы по прекращению украинского конфликта являются достаточно обоснованными, поскольку они касаются выполнения обещаний, данных Западом, связанных с Донбассом и безопасностью России.Украинская сторона придерживается непоследовательной и жесткой позиции в вопросе урегулирования конфликта. Президент Владимир Зеленский отказывается отводить ВСУ с каких-либо территорий и постоянно настаивает на прекращении огня вдоль линии фронта, рассматривая это как условие для дальнейших мирных переговоров.Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обсудили 15 августа на Аляске пути разрешения украинского конфликта. Оба лидера высоко оценили итоги встречи. Путин подчеркнул, что есть возможность достичь завершения конфликта на Украине, и добавил, что Россия заинтересована в обеспечении долгосрочного урегулирования.
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что Россия не вправе ожидать уступок со стороны Украины, сообщает Sky News.
"По ее словам, Россия не имеет права ожидать какие-либо уступки от Украины", — говорится в публикации.
The American Conservative в октябре утверждал, что требования Москвы по прекращению украинского конфликта являются достаточно обоснованными, поскольку они касаются выполнения обещаний, данных Западом, связанных с Донбассом и безопасностью России.
Украинская сторона придерживается непоследовательной и жесткой позиции в вопросе урегулирования конфликта. Президент Владимир Зеленский отказывается отводить ВСУ с каких-либо территорий и постоянно настаивает на прекращении огня вдоль линии фронта, рассматривая это как условие для дальнейших мирных переговоров.
Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обсудили 15 августа на Аляске пути разрешения украинского конфликта. Оба лидера высоко оценили итоги встречи. Путин подчеркнул, что есть возможность достичь завершения конфликта на Украине, и добавил, что Россия заинтересована в обеспечении долгосрочного урегулирования.
