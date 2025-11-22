WP: коррупционный скандал вызвал ярость на Украине

https://1prime.ru/20251122/korruptsiya-864823062.html

Коррупционный скандал, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, вызвал ярость на Украине, пишет газета Washington Post. | 22.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Коррупционный скандал, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, вызвал ярость на Украине, пишет газета Washington Post. "Этот коррупционный скандал вызвал ярость из-за того, что правящая элита страны могла набивать свои карманы, в то время как отправляла войска умирать во имя демократии и западных ценностей, что усиливает давление на Зеленского", - говорится в публикации. Издание отмечает, что скандал также вызвал "осязаемое чувство уныния в стране, где большое количество людей проводит без электричества половину дня или больше". "Люди приняли это очень близко к сердцу и искренне возмущены... Я чувствую, что общество отчаянно ищет справедливости, в то время как (офис Зеленского - ред.) живет в параллельной реальности", - приводит газета слова депутата оппозиционной украинской партии "Европейская солидарность" Иванны Климпуш-Цинцадзе. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.

