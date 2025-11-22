https://1prime.ru/20251122/kupjansk-864812940.html

ВС России пресекают любые попытки ВСУ подвести резервы к Купянску

ВС России пресекают любые попытки ВСУ подвести резервы к Купянску - 22.11.2025, ПРАЙМ

ВС России пресекают любые попытки ВСУ подвести резервы к Купянску

Операторы БПЛА 1-й танковой армии группировки войск "Запад" пресекают любые попытки ВСУ подвести резервы к Купянску и его окрестностям, сообщил РИА Новости... | 22.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-22T01:15+0300

2025-11-22T01:15+0300

2025-11-22T01:41+0300

экономика

россия

владимир путин

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864812940.jpg?1763764863

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 ноя - ПРАЙМ. Операторы БПЛА 1-й танковой армии группировки войск "Запад" пресекают любые попытки ВСУ подвести резервы к Купянску и его окрестностям, сообщил РИА Новости командир группы БПЛА с позывным "Контора". Ранее президент России Владимир Путин заявил, что примерно 15 батальонов противника заблокированы в Купянске и на прилегающей к нему территории. В четверг глава государства посетил один из командных пунктов группировки "Запад". "Наши операторы БПЛА круглосуточно работают на данном участке, пресекая любые попытки ВСУ подвести резервы", - заявил РИА Новости "Контора".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, всу