ВС России пресекают любые попытки ВСУ подвести резервы к Купянску
ВС России пресекают любые попытки ВСУ подвести резервы к Купянску
2025-11-22T01:15+0300
2025-11-22T01:15+0300
2025-11-22T01:41+0300
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 ноя - ПРАЙМ. Операторы БПЛА 1-й танковой армии группировки войск "Запад" пресекают любые попытки ВСУ подвести резервы к Купянску и его окрестностям, сообщил РИА Новости командир группы БПЛА с позывным "Контора". Ранее президент России Владимир Путин заявил, что примерно 15 батальонов противника заблокированы в Купянске и на прилегающей к нему территории. В четверг глава государства посетил один из командных пунктов группировки "Запад". "Наши операторы БПЛА круглосуточно работают на данном участке, пресекая любые попытки ВСУ подвести резервы", - заявил РИА Новости "Контора".
