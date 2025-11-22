https://1prime.ru/20251122/litva-864830019.html

В Литве выступили с дерзким заявлением о Калининграде

В Литве выступили с дерзким заявлением о Калининграде

МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Вильнюс рассматривает возможность ограничения транзита в Калининград как часть стратегии давления на Россию и Белоруссию, сообщил глава Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс, чьи слова приводит Sputnik Литва. "Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза, это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких", — утверждает политик.Синкявичюс также допустил, что Вильнюс может предпринять другие шаги, такие как новое закрытие границы с Белоруссией. В субботу белорусские власти уточнили условия, при которых литовские полуприцепы и прицепы могут перемещаться по территории страны. Это стало возможным при открытых пунктах пропуска "Бенякони" (на литовской стороне — "Шальчининкай"), "Каменный Лог" ("Мядининкай") и в специально отведённых местах для обработки грузов. В конце октября литовское правительство объявило о закрытии автотранспортной границы с Белоруссией на месяц, до 30 ноября (до 01:00 мск 1 декабря), с возможностью продления этого срока. Литовская сторона аргументировала закрытие "инцидентами" с пересечением воздушного пространства метеозондами с контрабандой. Позже было разрешено пропускать некоторые категории лиц через один из КПП. Впоследствии Литва приняла решение открыть КПП раньше намеченной даты — 20 ноября. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Руслан Варанков в день возобновления работы границы заявил, что предложение Минска о консультациях на уровне МИД по вопросу КПП на совместной границе по-прежнему актуально, учитывая возможность одностороннего закрытия границы Литвой.

