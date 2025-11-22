Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Илон Маск опубликовал сгенерированное ИИ видео с роботами Optimus - 22.11.2025, ПРАЙМ
Илон Маск опубликовал сгенерированное ИИ видео с роботами Optimus
2025-11-22T03:52+0300
2025-11-22T04:00+0300
технологии
общество
tesla
НЬЮ-ЙОРК, 22 ноя - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск опубликовал на своей странице в соцсети Х сгенерированное ИИ видео, на котором человекоподобные гуманоидные роботы Optimus, производимые его компанией Tesla, представлены в роли строителей, медиков, полицейских, поваров и даже игроков в покер. Ранее Маск заверял, что Optimus сможет устранить бедность и обеспечить всех людей универсальным высоким доходом. Издание Wired при этом писало, что Маск планирует начать создание армии роботов с конца 2026 года. В опубликованном видео в Х роботы представлены в роли строителя, медика, каратиста, полицейского, повара. Есть также игрок в покер и блогер. Маск пока не комментировал, чем вызвана публикация. Оригинал видео Маск взял у одного из пользователей соцсети.
2025
технологии, общество , tesla
Технологии, Общество , Tesla
03:52 22.11.2025 (обновлено: 04:00 22.11.2025)
 
Илон Маск опубликовал сгенерированное ИИ видео с роботами Optimus

Илон Маск опубликовал сгенерированное ИИ видео с роботами в роли строителей и медиков

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноя - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск опубликовал на своей странице в соцсети Х сгенерированное ИИ видео, на котором человекоподобные гуманоидные роботы Optimus, производимые его компанией Tesla, представлены в роли строителей, медиков, полицейских, поваров и даже игроков в покер.
Ранее Маск заверял, что Optimus сможет устранить бедность и обеспечить всех людей универсальным высоким доходом. Издание Wired при этом писало, что Маск планирует начать создание армии роботов с конца 2026 года.
В опубликованном видео в Х роботы представлены в роли строителя, медика, каратиста, полицейского, повара. Есть также игрок в покер и блогер.
Маск пока не комментировал, чем вызвана публикация. Оригинал видео Маск взял у одного из пользователей соцсети.
 
ТехнологииОбществоTesla
 
 
Заголовок открываемого материала