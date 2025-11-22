https://1prime.ru/20251122/mid-864812311.html

В МИД прокомментировали слова Макрона о войсках на Украине

В МИД прокомментировали слова Макрона о войсках на Украине

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о французских войсках на Украине останутся популизмом, европейцы предпочтут поставить под пули украинцев, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Сколько бы ни кричал Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) о том, как они готовы направить туда войска, это все на уровне популизма. Они не собираются направлять никакие войска на территорию Украины, тем более когда у них перспектива быть просто размазанным на поле боя, причем в считанные часы. Они предпочтут подставить под пули украинцев", - заявил Мирошник в интервью aif.ru. В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.

