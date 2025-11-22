Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заседание российско-венгерской МПК пройдет 9 декабря в Москве - 22.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251122/moskva-864817629.html
Заседание российско-венгерской МПК пройдет 9 декабря в Москве
Заседание российско-венгерской МПК пройдет 9 декабря в Москве - 22.11.2025, ПРАЙМ
Заседание российско-венгерской МПК пройдет 9 декабря в Москве
Следующее заседание российско-венгерской межправительственной комиссии запланировано на 9 декабря 2025 года в Москве и будет посвящено сферам, не затронутым... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T07:32+0300
2025-11-22T07:32+0300
россия
экономика
москва
венгрия
будапешт
петер сийярто
аэс "пакш"
мид венгрии
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864817629.jpg?1763785955
БУДАПЕШТ, 22 ноя - ПРАЙМ. Следующее заседание российско-венгерской межправительственной комиссии запланировано на 9 декабря 2025 года в Москве и будет посвящено сферам, не затронутым санкциями, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов. "Очередное, 16-е заседание российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству запланировано на 9 декабря 2025 года в Москве, в этом смысле сработал принцип очередности, поскольку предыдущее заседание состоялось в сентябре прошлого года в Будапеште", - сказал Станиславов. По его словам, в прошлом году в Будапеште заседание впервые за три года прошло в расширенном формате с включением в программу бизнес-форума, где приняли участие более 130 экономоператоров из обеих стран. По итогам заседания было подписано несколько соглашений о сотрудничестве в сфере образования, обсужден ряд перспективных проектов в здравоохранении, сельском хозяйстве, энергетике и промышленности, культурно-гуманитарной области, сообщил посол. "Мы ожидаем, что встреча в Москве будет не менее продуктивной, определенные наработки уже, как говорится, "на столе", но раскрывать их детали сейчас неправильно, дождемся итогов заседания МПК. В целом же, безусловно, основное внимание будет уделено сферам, не затронутым санкциями: это энергетика, в том числе поставки природного газа и нефти, сооружение новых энергоблоков АЭС "Пакш", а также другие потенциальные проекты, которые обсуждались в ходе недавних встреч (главы МИД Венгрии - ред.) Петера Сийярто на полях Российской энергетической недели", - отметил Станиславов. Сийярто после визита в Москву в марте заявлял, что Венгрия и Россия договорились о расширении сотрудничества в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность. После заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам в Будапеште он отмечал, что венгерские компании в области сельского хозяйства очень успешно действуют в России, в частности охватывают 10% российского рынка кормов, поставляют также продукты растениеводства и животноводства.
москва
венгрия
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, венгрия, будапешт, петер сийярто, аэс "пакш", мид венгрии, мид
РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Петер Сийярто, АЭС "Пакш", МИД Венгрии, МИД
07:32 22.11.2025
 
Заседание российско-венгерской МПК пройдет 9 декабря в Москве

Посол Станиславов: заседание российско-венгерской МПК запланировано на 9 декабря в Москве

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 22 ноя - ПРАЙМ. Следующее заседание российско-венгерской межправительственной комиссии запланировано на 9 декабря 2025 года в Москве и будет посвящено сферам, не затронутым санкциями, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
"Очередное, 16-е заседание российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству запланировано на 9 декабря 2025 года в Москве, в этом смысле сработал принцип очередности, поскольку предыдущее заседание состоялось в сентябре прошлого года в Будапеште", - сказал Станиславов.
По его словам, в прошлом году в Будапеште заседание впервые за три года прошло в расширенном формате с включением в программу бизнес-форума, где приняли участие более 130 экономоператоров из обеих стран.
По итогам заседания было подписано несколько соглашений о сотрудничестве в сфере образования, обсужден ряд перспективных проектов в здравоохранении, сельском хозяйстве, энергетике и промышленности, культурно-гуманитарной области, сообщил посол.
"Мы ожидаем, что встреча в Москве будет не менее продуктивной, определенные наработки уже, как говорится, "на столе", но раскрывать их детали сейчас неправильно, дождемся итогов заседания МПК. В целом же, безусловно, основное внимание будет уделено сферам, не затронутым санкциями: это энергетика, в том числе поставки природного газа и нефти, сооружение новых энергоблоков АЭС "Пакш", а также другие потенциальные проекты, которые обсуждались в ходе недавних встреч (главы МИД Венгрии - ред.) Петера Сийярто на полях Российской энергетической недели", - отметил Станиславов.
Сийярто после визита в Москву в марте заявлял, что Венгрия и Россия договорились о расширении сотрудничества в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность. После заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам в Будапеште он отмечал, что венгерские компании в области сельского хозяйства очень успешно действуют в России, в частности охватывают 10% российского рынка кормов, поставляют также продукты растениеводства и животноводства.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАВЕНГРИЯБудапештПетер СийяртоАЭС "Пакш"МИД ВенгрииМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала