Заседание российско-венгерской МПК пройдет 9 декабря в Москве

БУДАПЕШТ, 22 ноя - ПРАЙМ. Следующее заседание российско-венгерской межправительственной комиссии запланировано на 9 декабря 2025 года в Москве и будет посвящено сферам, не затронутым санкциями, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов. "Очередное, 16-е заседание российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству запланировано на 9 декабря 2025 года в Москве, в этом смысле сработал принцип очередности, поскольку предыдущее заседание состоялось в сентябре прошлого года в Будапеште", - сказал Станиславов. По его словам, в прошлом году в Будапеште заседание впервые за три года прошло в расширенном формате с включением в программу бизнес-форума, где приняли участие более 130 экономоператоров из обеих стран. По итогам заседания было подписано несколько соглашений о сотрудничестве в сфере образования, обсужден ряд перспективных проектов в здравоохранении, сельском хозяйстве, энергетике и промышленности, культурно-гуманитарной области, сообщил посол. "Мы ожидаем, что встреча в Москве будет не менее продуктивной, определенные наработки уже, как говорится, "на столе", но раскрывать их детали сейчас неправильно, дождемся итогов заседания МПК. В целом же, безусловно, основное внимание будет уделено сферам, не затронутым санкциями: это энергетика, в том числе поставки природного газа и нефти, сооружение новых энергоблоков АЭС "Пакш", а также другие потенциальные проекты, которые обсуждались в ходе недавних встреч (главы МИД Венгрии - ред.) Петера Сийярто на полях Российской энергетической недели", - отметил Станиславов. Сийярто после визита в Москву в марте заявлял, что Венгрия и Россия договорились о расширении сотрудничества в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность. После заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам в Будапеште он отмечал, что венгерские компании в области сельского хозяйства очень успешно действуют в России, в частности охватывают 10% российского рынка кормов, поставляют также продукты растениеводства и животноводства.

