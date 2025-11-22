https://1prime.ru/20251122/napitok-864823873.html
"Кожа начала желтеть". СМИ рассказали об опасности популярного напитка
"Кожа начала желтеть". СМИ рассказали об опасности популярного напитка - 22.11.2025, ПРАЙМ
"Кожа начала желтеть". СМИ рассказали об опасности популярного напитка
Избыточное употребление зеленого чая матча может привести к желтухе и проблемам с печенью, сообщает Life.
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Избыточное употребление зеленого чая матча может привести к желтухе и проблемам с печенью, сообщает Life."Как нам стало известно, 22-летняя фанатка матчи из Москвы выпивала около пяти кружек ежедневно в течение долгого времени. В какой-то момент у девушки начала отчетливо желтеть кожа. Она перепугалась и пошла проходить обследование", — говорится в публикации.Уточняется, что чрезмерное употребление этого популярного напитка способно оказывать сильное воздействие на печень и способствовать накоплению токсичных веществ, что может вызвать желтуху. Особую опасность представляет растворимый порошок чая низкого качества.Кроме того, в матче содержится большое количество катехинов, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка, а также танины и полифенолы. Эти вещества могут уменьшать усвоение железа на 60-90 процентов и способны привести к анемии при частом употреблении матчи.
"Кожа начала желтеть". СМИ рассказали об опасности популярного напитка
