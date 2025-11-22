Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол рассказал о интересе Гвинеи-Бисау к добыче нефти в России - 22.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251122/neft-864819421.html
Посол рассказал о интересе Гвинеи-Бисау к добыче нефти в России
Посол рассказал о интересе Гвинеи-Бисау к добыче нефти в России - 22.11.2025, ПРАЙМ
Посол рассказал о интересе Гвинеи-Бисау к добыче нефти в России
Руководство Гвинеи-Бисау проявляет особенный интерес к сотрудничеству с инвесторами из России по вопросам добычи нефти в экономической зоне страны, рассказал... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T10:53+0300
2025-11-22T10:53+0300
энергетика
россия
гвинея-бисау
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Руководство Гвинеи-Бисау проявляет особенный интерес к сотрудничеству с инвесторами из России по вопросам добычи нефти в экономической зоне страны, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров. "Гвинейские власти проявляют повышенный интерес к работе с российскими инвесторами в области разведки и разработки нефтяных месторождений в бисайской экономической зоне", - сказал собеседник агентства.
https://1prime.ru/20251121/neft-864809662.html
гвинея-бисау
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, гвинея-бисау, рф
Энергетика, РОССИЯ, Гвинея-Бисау, РФ
10:53 22.11.2025
 
Посол рассказал о интересе Гвинеи-Бисау к добыче нефти в России

Егоров: Гвинея-Бисау заинтересована в работе с инвесторами по добыче нефти в РФ

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Руководство Гвинеи-Бисау проявляет особенный интерес к сотрудничеству с инвесторами из России по вопросам добычи нефти в экономической зоне страны, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров.
"Гвинейские власти проявляют повышенный интерес к работе с российскими инвесторами в области разведки и разработки нефтяных месторождений в бисайской экономической зоне", - сказал собеседник агентства.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Мировые цены на нефть готовятся показать снижение по итогам недели
Вчера, 22:19
 
ЭнергетикаРОССИЯГвинея-БисауРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала