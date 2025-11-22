https://1prime.ru/20251122/neft-864819421.html

Посол рассказал о интересе Гвинеи-Бисау к добыче нефти в России

энергетика

россия

гвинея-бисау

рф

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Руководство Гвинеи-Бисау проявляет особенный интерес к сотрудничеству с инвесторами из России по вопросам добычи нефти в экономической зоне страны, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров. "Гвинейские власти проявляют повышенный интерес к работе с российскими инвесторами в области разведки и разработки нефтяных месторождений в бисайской экономической зоне", - сказал собеседник агентства.

