Посол рассказал о интересе Гвинеи-Бисау к добыче нефти в России
Посол рассказал о интересе Гвинеи-Бисау к добыче нефти в России - 22.11.2025, ПРАЙМ
Посол рассказал о интересе Гвинеи-Бисау к добыче нефти в России
Руководство Гвинеи-Бисау проявляет особенный интерес к сотрудничеству с инвесторами из России по вопросам добычи нефти в экономической зоне страны, рассказал... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T10:53+0300
2025-11-22T10:53+0300
2025-11-22T10:53+0300
энергетика
россия
гвинея-бисау
рф
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Руководство Гвинеи-Бисау проявляет особенный интерес к сотрудничеству с инвесторами из России по вопросам добычи нефти в экономической зоне страны, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров. "Гвинейские власти проявляют повышенный интерес к работе с российскими инвесторами в области разведки и разработки нефтяных месторождений в бисайской экономической зоне", - сказал собеседник агентства.
гвинея-бисау
рф
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Руководство Гвинеи-Бисау проявляет особенный интерес к сотрудничеству с инвесторами из России по вопросам добычи нефти в экономической зоне страны, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров.
"Гвинейские власти проявляют повышенный интерес к работе с российскими инвесторами в области разведки и разработки нефтяных месторождений в бисайской экономической зоне", - сказал собеседник агентства.
