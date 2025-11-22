ОАЭ инвестируют в экономику Канады до 50 миллиардов долларов

https://1prime.ru/20251122/oae-864813267.html
ДУБАЙ, 22 ноя - ПРАЙМ. ОАЭ и Канада заключили рамочное соглашение, по которому эмиратское правительство инвестирует в канадскую экономику до 50 миллиардов долларов США, сообщает пресс-служба правительства столичного эмирата Abu Dhabi Media Office.
"Его Высочество шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби, одобрил запуск инвестиционного соглашения между правительствами ОАЭ и Канады, в рамках которого правительство ОАЭ инвестирует до 50 миллиардов долларов США в ряд ключевых секторов в Канаде", - говорится в заявлении.
О межправительственном соглашении было объявлено в ходе визита в Абу-Даби премьер-министра Канады Марка Карни.
По условиям соглашения, ОАЭ будут инвестировать в сферу энергетики, искусственного интеллекта, логистики, горнодобывающую промышленность и другие приоритетные и стратегические отрасли в Канаде.
В заявлении отмечается, что накопленный объем прямых иностранных инвестиций из ОАЭ в Канаду по состоянию на 2024 год составил 8,8 миллиарда долларов США, в то время как накопленный объем прямых канадских инвестиций в ОАЭ составил 242 миллиона долларов США.
