Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОАЭ инвестируют в экономику Канады до 50 миллиардов долларов - 22.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251122/oae-864813267.html
ОАЭ инвестируют в экономику Канады до 50 миллиардов долларов
ОАЭ инвестируют в экономику Канады до 50 миллиардов долларов - 22.11.2025, ПРАЙМ
ОАЭ инвестируют в экономику Канады до 50 миллиардов долларов
ОАЭ и Канада заключили рамочное соглашение, по которому эмиратское правительство инвестирует в канадскую экономику до 50 миллиардов долларов США, сообщает... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T02:03+0300
2025-11-22T02:03+0300
экономика
мировая экономика
оаэ
канада
сша
марк карни
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864813267.jpg?1763766232
ДУБАЙ, 22 ноя - ПРАЙМ. ОАЭ и Канада заключили рамочное соглашение, по которому эмиратское правительство инвестирует в канадскую экономику до 50 миллиардов долларов США, сообщает пресс-служба правительства столичного эмирата Abu Dhabi Media Office. "Его Высочество шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби, одобрил запуск инвестиционного соглашения между правительствами ОАЭ и Канады, в рамках которого правительство ОАЭ инвестирует до 50 миллиардов долларов США в ряд ключевых секторов в Канаде", - говорится в заявлении. О межправительственном соглашении было объявлено в ходе визита в Абу-Даби премьер-министра Канады Марка Карни. По условиям соглашения, ОАЭ будут инвестировать в сферу энергетики, искусственного интеллекта, логистики, горнодобывающую промышленность и другие приоритетные и стратегические отрасли в Канаде. В заявлении отмечается, что накопленный объем прямых иностранных инвестиций из ОАЭ в Канаду по состоянию на 2024 год составил 8,8 миллиарда долларов США, в то время как накопленный объем прямых канадских инвестиций в ОАЭ составил 242 миллиона долларов США.
оаэ
канада
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, оаэ, канада, сша, марк карни
Экономика, Мировая экономика, ОАЭ, КАНАДА, США, Марк Карни
02:03 22.11.2025
 
ОАЭ инвестируют в экономику Канады до 50 миллиардов долларов

Правительство ОАЭ инвестирует в экономику Канады до 50 миллиардов долларов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУБАЙ, 22 ноя - ПРАЙМ. ОАЭ и Канада заключили рамочное соглашение, по которому эмиратское правительство инвестирует в канадскую экономику до 50 миллиардов долларов США, сообщает пресс-служба правительства столичного эмирата Abu Dhabi Media Office.
"Его Высочество шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби, одобрил запуск инвестиционного соглашения между правительствами ОАЭ и Канады, в рамках которого правительство ОАЭ инвестирует до 50 миллиардов долларов США в ряд ключевых секторов в Канаде", - говорится в заявлении.
О межправительственном соглашении было объявлено в ходе визита в Абу-Даби премьер-министра Канады Марка Карни.
По условиям соглашения, ОАЭ будут инвестировать в сферу энергетики, искусственного интеллекта, логистики, горнодобывающую промышленность и другие приоритетные и стратегические отрасли в Канаде.
В заявлении отмечается, что накопленный объем прямых иностранных инвестиций из ОАЭ в Канаду по состоянию на 2024 год составил 8,8 миллиарда долларов США, в то время как накопленный объем прямых канадских инвестиций в ОАЭ составил 242 миллиона долларов США.
 
ЭкономикаМировая экономикаОАЭКАНАДАСШАМарк Карни
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала