Объем мер поддержки ипотеки в этом году беспрецедентный - Хуснуллин

Объем мер поддержки ипотеки в этом году беспрецедентный - Хуснуллин

2025-11-22T00:18+0300

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Объем мер поддержки ипотеки в этом году беспрецедентный, заметил в интервью журналисту телеканала "Россия 24" Наиле Аскер-заде вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Ситуация по ипотеке, безусловно, тревожная. Она тревожна тем, что рыночная ипотека минимизировалась в выдаче. У нас никогда не было такого маленького объема выдачи рыночной ипотеки. По этой причине правительство, чтобы не потерять темпы строительства, усилило меры по господдержке: семейная ипотека, ипотека для IT, ипотека для сельхозработников, ипотека для новых территорий, для Дальнего Востока. Так как мы не можем иметь полноценный рыночный сегмент, мы стараемся хотя бы так поддержать отрасли, регионы", - пояснил заместитель председателя правительства. Вице-премьер заметил, что сложившийся в этом году объем мер государственной поддержки ипотеки - беспрецедентный. "Мы суммарно около двух триллионов рублей передаем на восполнение разницы между той ставкой, которую платит каждый гражданин, и той ставкой, по которой банки сегодня имеют возможность занять средства. Это огромные деньги", - сделал акцент Хуснуллин. Он отметил и тренд на изменение к лучшему ситуации на ипотечном рынке, который сложился в октябре и ноябре. "Мы видим, что люди увеличили первоначальный взнос. Средний объем первоначального взноса - порядка 30% и выше. Это говорит о том, что люди несут собственные деньги в жилищное строительство", - прокомментировал вице-премьер. Хуснуллин добавил, что последнее снижение ключевой ставки - незначительно, но оно все же помогло преодолеть психологический барьер откладывающим покупку жилья россиянам. "Выдачи ипотеки в ноябре превысят 500 миллиардов рублей. Это хорошая цифра. Если бы ключевая ставка еще упала, то, конечно, ипотека стала бы развиваться еще активнее", - спрогнозировал зампредседателя правительства.

