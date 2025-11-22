Некоторые страны G7 идут к финансовому коллапсу, заявил Орешкин

https://1prime.ru/20251122/oreshkin-864822265.html

Растущие долги ряда стран "Большой семерки" грозят им финансовым коллапсом, считает замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. | 22.11.2025, ПРАЙМ

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Растущие долги ряда стран "Большой семерки" грозят им финансовым коллапсом, считает замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Растущий госдолг ряда стран " Группы семи" толкает их к финансовому коллапсу", - сказал он, выступая на саммите "Группы двадцати" в ЮАР.

