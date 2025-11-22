Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Некоторые страны G7 идут к финансовому коллапсу, заявил Орешкин - 22.11.2025
Некоторые страны G7 идут к финансовому коллапсу, заявил Орешкин
Некоторые страны G7 идут к финансовому коллапсу, заявил Орешкин - 22.11.2025, ПРАЙМ
Некоторые страны G7 идут к финансовому коллапсу, заявил Орешкин
Растущие долги ряда стран "Большой семерки" грозят им финансовым коллапсом, считает замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T14:40+0300
2025-11-22T14:48+0300
россия
финансы
рф
юар
максим орешкин
https://cdnn.1prime.ru/img/83386/48/833864844_0:43:3073:1771_1920x0_80_0_0_483119ec24a35c67f75333ddc8c8d987.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Растущие долги ряда стран "Большой семерки" грозят им финансовым коллапсом, считает замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Растущий госдолг ряда стран " Группы семи" толкает их к финансовому коллапсу", - сказал он, выступая на саммите "Группы двадцати" в ЮАР.
рф
юар
россия, финансы, рф, юар, максим орешкин
РОССИЯ, Финансы, РФ, ЮАР, Максим Орешкин
14:40 22.11.2025 (обновлено: 14:48 22.11.2025)
 
Некоторые страны G7 идут к финансовому коллапсу, заявил Орешкин

Орешкин: некоторые страны G7 идут к финансовому коллапсу из-за роста долгов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Растущие долги ряда стран "Большой семерки" грозят им финансовым коллапсом, считает замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Растущий госдолг ряда стран " Группы семи" толкает их к финансовому коллапсу", - сказал он, выступая на саммите "Группы двадцати" в ЮАР.
Максим Орешкин - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Орешкин назвал ключевой вопрос в энергетике для России
3 ноября, 14:53
 
РОССИЯФинансыРФЮАРМаксим Орешкин
 
 
