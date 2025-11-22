https://1prime.ru/20251122/oreshkin-864822576.html
Орешкин рассказал об опасности искусственных финансовых пузырей
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Искусственные финансовые пузыри потенциально угрожают всей мировой экономике, предупредил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Искусственно созданные финансовые пузыри могут сказаться на глобальной экономике", - сказал он, выступая на саммите "группы двадцати".
https://1prime.ru/20251122/oreshkin-864822265.html
