Орешкин рассказал об опасности искусственных финансовых пузырей - 22.11.2025
Орешкин рассказал об опасности искусственных финансовых пузырей
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Искусственные финансовые пузыри потенциально угрожают всей мировой экономике, предупредил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Искусственно созданные финансовые пузыри могут сказаться на глобальной экономике", - сказал он, выступая на саммите "группы двадцати".
россия, рф, максим орешкин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Максим Орешкин
14:53 22.11.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Максим Орешкин
Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Искусственные финансовые пузыри потенциально угрожают всей мировой экономике, предупредил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Искусственно созданные финансовые пузыри могут сказаться на глобальной экономике", - сказал он, выступая на саммите "группы двадцати".
Некоторые страны G7 идут к финансовому коллапсу, заявил Орешкин
14:40
 
Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала