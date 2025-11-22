Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орешкин заявил о сильной фрагментации мировой экономики - 22.11.2025
Орешкин заявил о сильной фрагментации мировой экономики
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Мировая экономика сталкивается с раздробленностью на фоне санкций, изъятия чужих активов и других незаконных мер развитых государств, считает замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Мировая экономика сталкивается с сильной фрагментацией. Развитые экономики продолжают незаконные односторонние меры, включая санкции, торговые барьеры, технологические и образовательные ограничения, а также изъятие суверенных активов", - сказал Орешкин, выступая на саммите "группы двадцати".
15:11 22.11.2025
 
Орешкин заявил о сильной фрагментации мировой экономики

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Мировая экономика сталкивается с раздробленностью на фоне санкций, изъятия чужих активов и других незаконных мер развитых государств, считает замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Мировая экономика сталкивается с сильной фрагментацией. Развитые экономики продолжают незаконные односторонние меры, включая санкции, торговые барьеры, технологические и образовательные ограничения, а также изъятие суверенных активов", - сказал Орешкин, выступая на саммите "группы двадцати".
