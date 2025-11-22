https://1prime.ru/20251122/oreshkin-864822830.html
Орешкин заявил о сильной фрагментации мировой экономики
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Мировая экономика сталкивается с раздробленностью на фоне санкций, изъятия чужих активов и других незаконных мер развитых государств, считает замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Мировая экономика сталкивается с сильной фрагментацией. Развитые экономики продолжают незаконные односторонние меры, включая санкции, торговые барьеры, технологические и образовательные ограничения, а также изъятие суверенных активов", - сказал Орешкин, выступая на саммите "группы двадцати".
