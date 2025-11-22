https://1prime.ru/20251122/oreshkin-864822830.html

Орешкин заявил о сильной фрагментации мировой экономики

Орешкин заявил о сильной фрагментации мировой экономики - 22.11.2025, ПРАЙМ

Орешкин заявил о сильной фрагментации мировой экономики

Мировая экономика сталкивается с раздробленностью на фоне санкций, изъятия чужих активов и других незаконных мер развитых государств, считает замглавы... | 22.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-22T15:11+0300

2025-11-22T15:11+0300

2025-11-22T15:11+0300

экономика

мировая экономика

рф

максим орешкин

https://cdnn.1prime.ru/img/82765/58/827655885_0:0:2025:1140_1920x0_80_0_0_e50779bf634ec5a746a0297633ba1e66.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Мировая экономика сталкивается с раздробленностью на фоне санкций, изъятия чужих активов и других незаконных мер развитых государств, считает замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Мировая экономика сталкивается с сильной фрагментацией. Развитые экономики продолжают незаконные односторонние меры, включая санкции, торговые барьеры, технологические и образовательные ограничения, а также изъятие суверенных активов", - сказал Орешкин, выступая на саммите "группы двадцати".

https://1prime.ru/20251121/ekonomika-864788233.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, рф, максим орешкин