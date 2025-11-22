Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орешкин рассказал о коррупционных схемах на Украине - 22.11.2025, ПРАЙМ
Орешкин рассказал о коррупционных схемах на Украине
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Средства, выделяемые на финансирование Украины, зачастую возвращаются на Запад через коррупционные схемы, рассказал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Международные финансовые институты отходят от финансирования развития в пользу военных расходов. Так что средства возвращаются в западные экономики. Во многих случаях - через коррупционные схемы на Украине", - сказал он, выступая на лидерском саммите "Группы двадцати". Лидерский саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Орешкин.
16:03 22.11.2025
 
Орешкин рассказал о коррупционных схемах на Украине

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Средства, выделяемые на финансирование Украины, зачастую возвращаются на Запад через коррупционные схемы, рассказал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Международные финансовые институты отходят от финансирования развития в пользу военных расходов. Так что средства возвращаются в западные экономики. Во многих случаях - через коррупционные схемы на Украине", - сказал он, выступая на лидерском саммите "Группы двадцати".
Лидерский саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Орешкин.
