https://1prime.ru/20251122/oreshkin-864823723.html
Орешкин рассказал о коррупционных схемах на Украине
Орешкин рассказал о коррупционных схемах на Украине - 22.11.2025, ПРАЙМ
Орешкин рассказал о коррупционных схемах на Украине
Средства, выделяемые на финансирование Украины, зачастую возвращаются на Запад через коррупционные схемы, рассказал замглавы администрации президента РФ Максим... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T16:03+0300
2025-11-22T16:03+0300
2025-11-22T16:03+0300
экономика
россия
украина
запад
рф
максим орешкин
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/95/830569554_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_72928f56685ce6f817b89df6100cf144.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Средства, выделяемые на финансирование Украины, зачастую возвращаются на Запад через коррупционные схемы, рассказал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Международные финансовые институты отходят от финансирования развития в пользу военных расходов. Так что средства возвращаются в западные экономики. Во многих случаях - через коррупционные схемы на Украине", - сказал он, выступая на лидерском саммите "Группы двадцати". Лидерский саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Орешкин.
https://1prime.ru/20251122/korruptsiya-864823062.html
украина
запад
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/95/830569554_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_d5307ae8be740d2569ec4a36b551dfbc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, запад, рф, максим орешкин
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, РФ, Максим Орешкин
Орешкин рассказал о коррупционных схемах на Украине
Орешкин: выделяемые на Украину средства возвращаются на Запад из-за коррупции