Орешкин рассказал о коррупционных схемах на Украине

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Средства, выделяемые на финансирование Украины, зачастую возвращаются на Запад через коррупционные схемы, рассказал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Международные финансовые институты отходят от финансирования развития в пользу военных расходов. Так что средства возвращаются в западные экономики. Во многих случаях - через коррупционные схемы на Украине", - сказал он, выступая на лидерском саммите "Группы двадцати". Лидерский саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Орешкин.

