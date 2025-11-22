Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нужен психиатр". В Евросоюзе устроили истерику из-за плана США по Украине - 22.11.2025, ПРАЙМ
"Нужен психиатр". В Евросоюзе устроили истерику из-за плана США по Украине
Представители властей Европы выразили недовольство американским предложением использовать российские активы для восстановления Украины, сообщает Politico. | 22.11.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
украина
сша
европа
владимир путин
владимир зеленский
всу
handelsblatt
ес
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Представители властей Европы выразили недовольство американским предложением использовать российские активы для восстановления Украины, сообщает Politico.&quot;Один высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе с насмешкой отнесся к этой идее и отметил, что, чего бы ни хотел Трамп, он не имеет полномочий разморозить российские активы, находящиеся в Европе. Чиновник из правительства одной из стран Евросоюза прибег к красочным ругательствам, чтобы выразить свое недовольство, а другой высокопоставленный европейский политик заявил, что &quot;Уиткоффу нужно обратиться к психиатру&quot;, — указывается в статье.Накануне газета Handelsblatt отметила, что новый план США по решению конфликта в Украине предусматривает пункт, который подрывает инициативы Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для финансовой поддержки Киева.План США по урегулированию на УкраинеПортал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:По информации Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план.В пятницу президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. По его мнению, американская инициатива может быть положена в основу окончательного мирного урегулирования. Глава государства отметил, что у Москвы есть текст плана, но предметно он с ней не обсуждался. Путин добавил, что Россию в целом устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО с помощью оружия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
мировая экономика, украина, сша, европа, владимир путин, владимир зеленский, всу, handelsblatt, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ВСУ, Handelsblatt, ЕС
"Нужен психиатр". В Евросоюзе устроили истерику из-за плана США по Украине

Politico: европейские политики красочно раскритиковали план США по Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Представители властей Европы выразили недовольство американским предложением использовать российские активы для восстановления Украины, сообщает Politico.

"Один высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе с насмешкой отнесся к этой идее и отметил, что, чего бы ни хотел Трамп, он не имеет полномочий разморозить российские активы, находящиеся в Европе. Чиновник из правительства одной из стран Евросоюза прибег к красочным ругательствам, чтобы выразить свое недовольство, а другой высокопоставленный европейский политик заявил, что "Уиткоффу нужно обратиться к психиатру", — указывается в статье.

Накануне газета Handelsblatt отметила, что новый план США по решению конфликта в Украине предусматривает пункт, который подрывает инициативы Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для финансовой поддержки Киева.
План США по урегулированию на Украине
Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
  • передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
  • заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
  • официальное признание Крыма и Донбасса российскими территориями;
  • сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
  • запрет на размещение на Украине иностранных войск;
  • отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
  • установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
  • снятие санкций.
По информации Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план.
В пятницу президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. По его мнению, американская инициатива может быть положена в основу окончательного мирного урегулирования. Глава государства отметил, что у Москвы есть текст плана, но предметно он с ней не обсуждался. Путин добавил, что Россию в целом устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО с помощью оружия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
Мировая экономикаУКРАИНАСШАЕВРОПАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВСУHandelsblattЕС
 
 
