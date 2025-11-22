https://1prime.ru/20251122/plan-864819559.html

"Нужен психиатр". В Евросоюзе устроили истерику из-за плана США по Украине

"Нужен психиатр". В Евросоюзе устроили истерику из-за плана США по Украине - 22.11.2025, ПРАЙМ

"Нужен психиатр". В Евросоюзе устроили истерику из-за плана США по Украине

Представители властей Европы выразили недовольство американским предложением использовать российские активы для восстановления Украины, сообщает Politico. | 22.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-22T11:03+0300

2025-11-22T11:03+0300

2025-11-22T11:03+0300

мировая экономика

украина

сша

европа

владимир путин

владимир зеленский

всу

handelsblatt

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_0:0:2428:1365_1920x0_80_0_0_f164ee5fed1f660947bdc8b96d999db5.jpg

МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Представители властей Европы выразили недовольство американским предложением использовать российские активы для восстановления Украины, сообщает Politico."Один высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе с насмешкой отнесся к этой идее и отметил, что, чего бы ни хотел Трамп, он не имеет полномочий разморозить российские активы, находящиеся в Европе. Чиновник из правительства одной из стран Евросоюза прибег к красочным ругательствам, чтобы выразить свое недовольство, а другой высокопоставленный европейский политик заявил, что "Уиткоффу нужно обратиться к психиатру", — указывается в статье.Накануне газета Handelsblatt отметила, что новый план США по решению конфликта в Украине предусматривает пункт, который подрывает инициативы Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для финансовой поддержки Киева.План США по урегулированию на УкраинеПортал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:По информации Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план.В пятницу президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. По его мнению, американская инициатива может быть положена в основу окончательного мирного урегулирования. Глава государства отметил, что у Москвы есть текст плана, но предметно он с ней не обсуждался. Путин добавил, что Россию в целом устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО с помощью оружия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам и решению проблем мирным путем.

https://1prime.ru/20251122/zelenskiy-864816893.html

https://1prime.ru/20251122/ukraina-864817138.html

украина

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, сша, европа, владимир путин, владимир зеленский, всу, handelsblatt, ес