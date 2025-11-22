https://1prime.ru/20251122/port-864818920.html

"Русал" исследовал дно в районе строительства порта в Гвинее-Бисау

"Русал" исследовал дно в районе строительства порта в Гвинее-Бисау - 22.11.2025, ПРАЙМ

"Русал" исследовал дно в районе строительства порта в Гвинее-Бисау

Компания "Русал" провела исследования дна в районе предполагаемого строительства глубоководного порта в городе Буба в Гвинее-Бисау, рассказал в интервью РИА... | 22.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-22T09:58+0300

2025-11-22T09:58+0300

2025-11-22T09:58+0300

экономика

россия

гвинея-бисау

африка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848490083_0:108:3259:1941_1920x0_80_0_0_1e854ff5683cc10815b36a5e718afb47.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Компания "Русал" провела исследования дна в районе предполагаемого строительства глубоководного порта в городе Буба в Гвинее-Бисау, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров. В 2024 году СМИ сообщали, что "Русал" выражал интерес к строительству глубоководного порта в городе Буба и прокладыванию в Гвинее-Бисау железной дороги для её соединения с соседними странами. "Что касается порта Буба, то ОК "Русал" выполнены батиметрические исследования в районе предполагаемого строительства, но поиск инвесторов продолжается", - сказал посол РФ РИА Новости. Он добавил, что сами проекты железной дороги и глубоководного порта стратегически важны для Гвинеи-Бисау. Такой порт мог бы превратить страну в значимый транспортный хаб запада Африки. Однако его стабильная работа потребовала бы прокладывания железной дороги почти через всю территорию страны, подчеркнул дипломат. "Для претворения в жизнь подобного мегапроекта, сроки реализации которого представляются достаточно существенными, не исключено привлечение инвесторов из различных стран", - указал он.

https://1prime.ru/20251111/livan-864435334.html

гвинея-бисау

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, гвинея-бисау, африка