"Русал" исследовал дно в районе строительства порта в Гвинее-Бисау - 22.11.2025
"Русал" исследовал дно в районе строительства порта в Гвинее-Бисау
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Компания "Русал" провела исследования дна в районе предполагаемого строительства глубоководного порта в городе Буба в Гвинее-Бисау, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров. В 2024 году СМИ сообщали, что "Русал" выражал интерес к строительству глубоководного порта в городе Буба и прокладыванию в Гвинее-Бисау железной дороги для её соединения с соседними странами. "Что касается порта Буба, то ОК "Русал" выполнены батиметрические исследования в районе предполагаемого строительства, но поиск инвесторов продолжается", - сказал посол РФ РИА Новости. Он добавил, что сами проекты железной дороги и глубоководного порта стратегически важны для Гвинеи-Бисау. Такой порт мог бы превратить страну в значимый транспортный хаб запада Африки. Однако его стабильная работа потребовала бы прокладывания железной дороги почти через всю территорию страны, подчеркнул дипломат. "Для претворения в жизнь подобного мегапроекта, сроки реализации которого представляются достаточно существенными, не исключено привлечение инвесторов из различных стран", - указал он.
россия, гвинея-бисау, африка
Экономика, РОССИЯ, Гвинея-Бисау, АФРИКА
09:58 22.11.2025
 
"Русал" исследовал дно в районе строительства порта в Гвинее-Бисау

"Русал" провел исследования дна в районе предполагаемого строительства порта в Бубе

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСредиземное море
Средиземное море - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Средиземное море. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Компания "Русал" провела исследования дна в районе предполагаемого строительства глубоководного порта в городе Буба в Гвинее-Бисау, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров.
В 2024 году СМИ сообщали, что "Русал" выражал интерес к строительству глубоководного порта в городе Буба и прокладыванию в Гвинее-Бисау железной дороги для её соединения с соседними странами.
"Что касается порта Буба, то ОК "Русал" выполнены батиметрические исследования в районе предполагаемого строительства, но поиск инвесторов продолжается", - сказал посол РФ РИА Новости.
Он добавил, что сами проекты железной дороги и глубоководного порта стратегически важны для Гвинеи-Бисау. Такой порт мог бы превратить страну в значимый транспортный хаб запада Африки. Однако его стабильная работа потребовала бы прокладывания железной дороги почти через всю территорию страны, подчеркнул дипломат.
"Для претворения в жизнь подобного мегапроекта, сроки реализации которого представляются достаточно существенными, не исключено привлечение инвесторов из различных стран", - указал он.
