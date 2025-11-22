https://1prime.ru/20251122/protesty-864823240.html
В родном городе Зеленского начались протесты
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Жители Кривого Рога вышли на протесты против отключения электроэнергии, сообщает Telegram-канал "Политика Страны"."Протестующие называют графики отключений несправедливыми и требует навести с этим порядок", — говорится в публикации.Отмечается, что недовольные собрались перед зданием городского совета и блокировали движение автомобилей.Массовые и продолжительные отключения электроэнергии начались по всей Украине 10 октября. Власти страны сообщили о повреждениях в энергетических и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось взять под контроль, но 13 октября снова были введены аварийные графики отключения света.
