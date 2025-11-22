Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В родном городе Зеленского начались протесты - 22.11.2025
В родном городе Зеленского начались протесты
В родном городе Зеленского начались протесты - 22.11.2025, ПРАЙМ
В родном городе Зеленского начались протесты
Жители Кривого Рога вышли на протесты против отключения электроэнергии, сообщает Telegram-канал "Политика Страны". | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T15:21+0300
2025-11-22T15:21+0300
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Жители Кривого Рога вышли на протесты против отключения электроэнергии, сообщает Telegram-канал "Политика Страны"."Протестующие называют графики отключений несправедливыми и требует навести с этим порядок", — говорится в публикации.Отмечается, что недовольные собрались перед зданием городского совета и блокировали движение автомобилей.Массовые и продолжительные отключения электроэнергии начались по всей Украине 10 октября. Власти страны сообщили о повреждениях в энергетических и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось взять под контроль, но 13 октября снова были введены аварийные графики отключения света.
15:21 22.11.2025
 
В родном городе Зеленского начались протесты

В Кривом Роге начались протесты против отключений электричества

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Жители Кривого Рога вышли на протесты против отключения электроэнергии, сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
"Протестующие называют графики отключений несправедливыми и требует навести с этим порядок", — говорится в публикации.
Отмечается, что недовольные собрались перед зданием городского совета и блокировали движение автомобилей.
Массовые и продолжительные отключения электроэнергии начались по всей Украине 10 октября. Власти страны сообщили о повреждениях в энергетических и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось взять под контроль, но 13 октября снова были введены аварийные графики отключения света.
