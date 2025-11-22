https://1prime.ru/20251122/reparatsii-864815212.html
"Репарации от России". На Западе раскрыли, что случилось в Киеве
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Возможности получения репараций от России всегда воспринимались как нечто не вполне реальное, а на фоне текущих неудач ВСУ об этом говорить стало просто бессмысленно, такое мнение высказал военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Именно ситуация на фронтах в конечном итоге объясняет, почему европейские правительства и США сейчас так боятся предоставлять Украине дополнительное финансирование. Именно поэтому они сомневаются в экспроприации российских активов, потому что возможность получения репараций от России, на мой взгляд, всегда была фикцией, а теперь исчез даже намек на это", — отметил эксперт.При этом он почеркнул, что успехи российских военных подлили масла в огонь политической борьбы на Украины."Именно поэтому сейчас многие в Киеве признают, что ситуация в самой Украине неустойчива и политические враги (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского в Киеве становятся все активнее и требуют свою долю пирога, пытаясь отодвинуть людей Зеленского в сторону", — сказал аналитик.Согласно данным Министерства обороны, за прошедшую неделю российские войска взяли под контроль 16 населенных пунктов: город Купянск, Двуречанское, Петропавловка и Цегельное в Харьковской области, а также Платоновка, Новоселовка, Ставки, Масляковка и Ямполь в Донецкой Народной Республике, Гай, Нечаевка и Радостное в Днепропетровской области, Яблоково, Равнополье, Веселое и Малая Токмачка в Запорожской области.Потери Вооруженных сил Украины за неделю составили свыше 9425 человек.
"Заставят объявить дефолт". На Западе сообщили Украине плохие новости