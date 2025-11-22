Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Репарации от России". На Западе раскрыли, что случилось в Киеве - 22.11.2025
"Репарации от России". На Западе раскрыли, что случилось в Киеве
"Репарации от России". На Западе раскрыли, что случилось в Киеве - 22.11.2025, ПРАЙМ
"Репарации от России". На Западе раскрыли, что случилось в Киеве
04:31 22.11.2025 (обновлено: 04:33 22.11.2025)
 
"Репарации от России". На Западе раскрыли, что случилось в Киеве

Меркурис: сегодня говорить о получении репараций от России просто бессмысленно

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Возможности получения репараций от России всегда воспринимались как нечто не вполне реальное, а на фоне текущих неудач ВСУ об этом говорить стало просто бессмысленно, такое мнение высказал военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Именно ситуация на фронтах в конечном итоге объясняет, почему европейские правительства и США сейчас так боятся предоставлять Украине дополнительное финансирование. Именно поэтому они сомневаются в экспроприации российских активов, потому что возможность получения репараций от России, на мой взгляд, всегда была фикцией, а теперь исчез даже намек на это", — отметил эксперт.
При этом он почеркнул, что успехи российских военных подлили масла в огонь политической борьбы на Украины.
"Именно поэтому сейчас многие в Киеве признают, что ситуация в самой Украине неустойчива и политические враги (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского в Киеве становятся все активнее и требуют свою долю пирога, пытаясь отодвинуть людей Зеленского в сторону", — сказал аналитик.
Согласно данным Министерства обороны, за прошедшую неделю российские войска взяли под контроль 16 населенных пунктов: город Купянск, Двуречанское, Петропавловка и Цегельное в Харьковской области, а также Платоновка, Новоселовка, Ставки, Масляковка и Ямполь в Донецкой Народной Республике, Гай, Нечаевка и Радостное в Днепропетровской области, Яблоково, Равнополье, Веселое и Малая Токмачка в Запорожской области.
Потери Вооруженных сил Украины за неделю составили свыше 9425 человек.
"Заставят объявить дефолт". На Западе сообщили Украине плохие новости
19 ноября, 20:27
19 ноября, 20:27
 
Заголовок открываемого материала