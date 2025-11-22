https://1prime.ru/20251122/rosreestr-864816398.html
В Росреестре предложили возвращать квартиру только после возврата денег
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. В Росреестре предложили возвращать обманутому продавцу квартиру только после возврата денег, пишет газета "Комсомольская правда" со ссылкой на заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого.
Он, как пишет газета, обратил внимание на ситуацию, когда суд признает сделку недействительной, возвращает продавцу квартиру, а вопрос с деньгами зависает. По его мнению, нужно, чтобы были учтены права обеих сторон.
"Право собственности - это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно", - приводятся в статье слова Бутовецкого.
Он отметил, что это четко соответствовало бы норме Гражданского кодекса, так как никто не может требовать исполнения обязательства, если сам не выполняет встречное обязательство.
