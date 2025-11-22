Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила экспорт удобрений в США до максимума за три месяца - 22.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251122/rossija-864816648.html
Россия увеличила экспорт удобрений в США до максимума за три месяца
Россия увеличила экспорт удобрений в США до максимума за три месяца - 22.11.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт удобрений в США до максимума за три месяца
Россия в августе увеличила экспорт удобрений в США более чем вдвое и до максимума за три месяца, а ее доля в американском импорте утроилась, следует из анализа... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T06:17+0300
2025-11-22T06:17+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
канада
литва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864816648.jpg?1763781436
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Россия в августе увеличила экспорт удобрений в США более чем вдвое и до максимума за три месяца, а ее доля в американском импорте утроилась, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни. Штаты приобрели у России удобрений на 164,2 миллиона долларов против 75,9 миллиона месяцем ранее и 76,5 миллиона годом ранее. Поставки выросли до максимума с мая текущего года, когда они составляли 173,1 миллиона долларов. Доля Россия в американском импорте подскочила при этом более чем втрое, до 24% с 7% в августе прошлого года. Главным поставщиком удобрений в США при этом была Канада с долей в 52% против 45% годом ранее. А тройку лидеров неожиданно замкнула Литва - ее экспорт в денежном выражении вырос в 415 раз, а доля - до 7,6% с прошлогодних 0,02%.
сша
канада
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, канада, литва
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, КАНАДА, ЛИТВА
06:17 22.11.2025
 
Россия увеличила экспорт удобрений в США до максимума за три месяца

Россия увеличила экспорт удобрений в США более чем вдвое и до максимума за три месяца

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Россия в августе увеличила экспорт удобрений в США более чем вдвое и до максимума за три месяца, а ее доля в американском импорте утроилась, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни.
Штаты приобрели у России удобрений на 164,2 миллиона долларов против 75,9 миллиона месяцем ранее и 76,5 миллиона годом ранее.
Поставки выросли до максимума с мая текущего года, когда они составляли 173,1 миллиона долларов.
Доля Россия в американском импорте подскочила при этом более чем втрое, до 24% с 7% в августе прошлого года.
Главным поставщиком удобрений в США при этом была Канада с долей в 52% против 45% годом ранее. А тройку лидеров неожиданно замкнула Литва - ее экспорт в денежном выражении вырос в 415 раз, а доля - до 7,6% с прошлогодних 0,02%.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАКАНАДАЛИТВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала