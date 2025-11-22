Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251122/rossija-864817386.html
2025-11-22T07:17+0300
2025-11-22T07:17+0300
недвижимость
банки
бизнес
"скоринг бюро"
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Рынок ипотеки в России в октябре заметно оживился: выдачи достигли максимальных с июня прошлого года 483 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в компании "Скоринг бюро". Так, россияне в середине осени на фоне снижения ключевой ставки стали активнее брать кредиты на покупку жилья: общая сумма выросла почти на четверть за месяц и составила 483 миллиарда рублей. Последний раз больше было в июне 2024 года - 834 миллиарда рублей. С одной стороны, сказался рост спроса на ипотеку - число выдач подскочило на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 106,3 тысячи ссуд. С другой стороны, выросла и средняя сумма выдаваемого кредита - на 2,2%, до 4,5 миллиона рублей. Настолько много последний раз россияне брали как ран в июне прошлого года. "Среди выданных ипотечных кредитов значительную долю занимает рефинансирование, то есть получение кредита по более низкой ставке по сравнению с ранее полученным. Так, величина полной стоимости кредита по ипотечным кредитам в октябре снизилась до 19,8%, что на 1 процентный пункт ниже показателя сентября", - отметили в компании.
