Более 200 застрявших в Шардже россиян отправились домой

ДУБАЙ, 22 ноя - ПРАЙМ. Более 200 пассажиров, задержанных в эмирате Шарджа рейсов в Москву, отправлены в Россию, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Дубае Максим Владимиров. "Генконсульство находится в постоянном контакте с авиакомпанией Air Arabia, несколько рейсов которой в Россию отменены или задержаны", - сообщил генконсул. "По данным эмиратского авиаперевозчика, альтернативными рейсами уже отправлены домой 206 россиян. Ещё 96 граждан России пока остаются в Шардже", - отметил он. Всем им предоставлены номера в отелях и питание. Запланировано их поэтапное возвращение на Родину, сообщили в генконсульстве. Также авиакомпания подтвердила, что согласовываться дополнительный рейс, планируемый на 23 ноября для возвращения всех оставшихся пассажиров, о чем они будут извещены дополнительно.

