18:55 22.11.2025
 
Более 200 застрявших в Шардже россиян отправились домой

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБирка на багаже туристов
Бирка на багаже туристов. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
ДУБАЙ, 22 ноя - ПРАЙМ. Более 200 пассажиров, задержанных в эмирате Шарджа рейсов в Москву, отправлены в Россию, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Дубае Максим Владимиров.
"Генконсульство находится в постоянном контакте с авиакомпанией Air Arabia, несколько рейсов которой в Россию отменены или задержаны", - сообщил генконсул.
"По данным эмиратского авиаперевозчика, альтернативными рейсами уже отправлены домой 206 россиян. Ещё 96 граждан России пока остаются в Шардже", - отметил он.
Всем им предоставлены номера в отелях и питание. Запланировано их поэтапное возвращение на Родину, сообщили в генконсульстве.
Также авиакомпания подтвердила, что согласовываться дополнительный рейс, планируемый на 23 ноября для возвращения всех оставшихся пассажиров, о чем они будут извещены дополнительно.
