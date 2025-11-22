https://1prime.ru/20251122/rossiya-864827065.html
Орешкин высказался о председательстве США в G20 в 2026 году
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Россия всегда готова к конструктивной работе в формате "Группы двадцати", заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, отвечая на вопрос о готовности к работе в рамках этого форума при председательстве США в 2026 году. "Россия всегда в "Двадцатке" работает активно. Независимо от того, кто является председателем, мы всегда стараемся внести свой вклад в позитивную повестку развития... Все, что касается устойчивого развития, движения вперёд, реформирования институтов, снятия барьеров, изменения модели развития, снижения рисков - здесь мы готовы принимать абсолютно конструктивное участие", - сказал он журналистам на полях форума "Двадцатки" в ЮАР, отвечая на соответствующий вопрос.
Орешкин: Россия всегда готова к конструктивной работе в рамках "Группы двадцати"