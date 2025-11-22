https://1prime.ru/20251122/rossiya-864828563.html
В ГД внесут законопроект о борьбе с "бабушкиными" схемами продажи квартир
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии, главой думской фракции Сергеем Мироновым на следующей неделе внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, направленный на решение проблемы с мошенническими ("бабушкиными") схемами с куплей-продажей квартир, заявили РИА новости в пресс-службе фракции. "У фракции "Справедливая Россия" есть свое видение законодательного решения проблемы с мошенническими схемами с куплей-продажей квартир. Такие случаи получили свое название "бабушкины схемы", с таким надо бороться. Законопроект для решения данной проблемы будет внесен на следующей неделе во главе с лидером партии, главой думской фракции Сергеем Мироновым", - сообщила пресс-служба фракции. Там уточнили, что законопроектом предлагается ввести "период охлаждения" при продаже недвижимости. Кроме того, предусматривается возможность регистрации сделки продавцом-физлицом не ранее чем через семь дней после заключения договора. "Платеж возможен только после регистрации, только на счет продавца, наличные расчеты полностью исключены. Для продажи единственного жилья потребуется нотариально заверенное согласие собственника иного жилого помещения на последующее проживание продавца", - отметили в пресс-службе фракции. Ранее замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий предложил возвращать обманутому продавцу квартиру только после возврата денег.
