Росавиация оценила готовность аэропорта Орла к открытию
Росавиация оценила готовность аэропорта Орла к открытию - 22.11.2025, ПРАЙМ
Росавиация оценила готовность аэропорта Орла к открытию
Показатель технической готовности аэропорта Орла к открытию составляет около 60%, сообщили в Росавиации. | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T22:47+0300
2025-11-22T22:47+0300
2025-11-22T22:47+0300
бизнес
россия
орловская область
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/83396/20/833962055_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_1173f6e504e1958c416b4d92042d31d0.jpg
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Показатель технической готовности аэропорта Орла к открытию составляет около 60%, сообщили в Росавиации. Министр транспорта России Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров 22 ноября посещают Орловскую область. В ходе рабочей поездки делегация ознакомилась с ходом строительства аэропорта "Орел-Южный". "Уровень технической готовности аэропорта (Орла - ред.) к открытию составляет около 60%", - говорится в пресс-релизе Росавиации по итогам поездки. Сейчас в строительстве авиагавани задействовано около 200 специалистов, которые возводят пассажирский терминал, гараж и другие объекты.
орловская область
