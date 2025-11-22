https://1prime.ru/20251122/rossiya-864829875.html

Росавиация оценила готовность аэропорта Орла к открытию

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Показатель технической готовности аэропорта Орла к открытию составляет около 60%, сообщили в Росавиации. Министр транспорта России Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров 22 ноября посещают Орловскую область. В ходе рабочей поездки делегация ознакомилась с ходом строительства аэропорта "Орел-Южный". "Уровень технической готовности аэропорта (Орла - ред.) к открытию составляет около 60%", - говорится в пресс-релизе Росавиации по итогам поездки. Сейчас в строительстве авиагавани задействовано около 200 специалистов, которые возводят пассажирский терминал, гараж и другие объекты.

