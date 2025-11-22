Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Одолеть Россию". В США озвучили неожиданное обращение к Западу - 22.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251122/rossiya-864830473.html
"Одолеть Россию". В США озвучили неожиданное обращение к Западу
"Одолеть Россию". В США озвучили неожиданное обращение к Западу - 22.11.2025, ПРАЙМ
"Одолеть Россию". В США озвучили неожиданное обращение к Западу
На Западе не хотели признавать, что еще до начала конфликта у Украины не хватало войск для победы над Россией, об этом написал отставной подполковник армии США... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T23:24+0300
2025-11-22T23:24+0300
россия
москва
запад
украина
сергей лавров
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dc2bef822cbf573b986a731694e9d1c7.jpg
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. На Западе не хотели признавать, что еще до начала конфликта у Украины не хватало войск для победы над Россией, об этом написал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X. "Проблема с идеей отправки значительной доли европейского оборонного потенциала на Украину заключается не в размере их арсенала, а в нехватке людей – подготовленных людей – для его использования. &lt;…&gt; Мы, Запад, до 2022 года не признавали болезненную стратегическую реальность: на Украине изначально не хватало живой силы, чтобы одолеть Россию", — заявил Дэвис.Как считает эксперт, это было "проигрышным вариантом"."Мы проигнорировали реальность, с которой не хотели сталкиваться, и теперь слишком поздно, чтобы избежать худшего исхода для Украины", — подчеркнул Дэвис.Москва утверждает, что поставки оружия Киеву препятствуют разрешению конфликта, непосредственно вовлекают страны НАТО в противостояние и являются опасной авантюрой. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины будут законной мишенью для России. В Кремле отмечали, что вооружение Украины Западом не способствует мирным переговорам и вызовет негативные последствия. Российская сторона неоднократно заявляла, что не планирует агрессию ни против кого. В отношении украинского вопроса Москва выступает исключительно за долговременное решение проблемы без временных перемирий.
https://1prime.ru/20251122/ukraina-864828724.html
https://1prime.ru/20251122/evropa-864814071.html
https://1prime.ru/20251122/zapad-864814580.html
москва
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_dad56ec31b1941ec2eb54da27e4aff40.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, запад, украина, сергей лавров, нато
РОССИЯ, МОСКВА, ЗАПАД, УКРАИНА, Сергей Лавров, НАТО
23:24 22.11.2025
 
"Одолеть Россию". В США озвучили неожиданное обращение к Западу

Дэвис: Запад не хотел признавать, что Украина обречена в конфликте с Россией

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Новые освобожденные территории в ДНР. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. На Западе не хотели признавать, что еще до начала конфликта у Украины не хватало войск для победы над Россией, об этом написал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Проблема с идеей отправки значительной доли европейского оборонного потенциала на Украину заключается не в размере их арсенала, а в нехватке людей – подготовленных людей – для его использования. <…> Мы, Запад, до 2022 года не признавали болезненную стратегическую реальность: на Украине изначально не хватало живой силы, чтобы одолеть Россию", — заявил Дэвис.
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
"Поражения не будет". Журналист раскрыл результаты украинского конфликта
21:24
Как считает эксперт, это было "проигрышным вариантом".
"Мы проигнорировали реальность, с которой не хотели сталкиваться, и теперь слишком поздно, чтобы избежать худшего исхода для Украины", — подчеркнул Дэвис.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
В США раскрыли, какой сюрприз припас Зеленский для фон дер Ляйен и Каллас
02:49
Москва утверждает, что поставки оружия Киеву препятствуют разрешению конфликта, непосредственно вовлекают страны НАТО в противостояние и являются опасной авантюрой. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины будут законной мишенью для России.
В Кремле отмечали, что вооружение Украины Западом не способствует мирным переговорам и вызовет негативные последствия. Российская сторона неоднократно заявляла, что не планирует агрессию ни против кого. В отношении украинского вопроса Москва выступает исключительно за долговременное решение проблемы без временных перемирий.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
"Максимально раздроблена": на Западе ужаснулись перспективами России
03:50
 
РОССИЯМОСКВАЗАПАДУКРАИНАСергей ЛавровНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала