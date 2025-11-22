https://1prime.ru/20251122/rossiya-864830473.html

"Одолеть Россию". В США озвучили неожиданное обращение к Западу

2025-11-22T23:24+0300

россия

москва

запад

украина

сергей лавров

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dc2bef822cbf573b986a731694e9d1c7.jpg

МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. На Западе не хотели признавать, что еще до начала конфликта у Украины не хватало войск для победы над Россией, об этом написал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X. "Проблема с идеей отправки значительной доли европейского оборонного потенциала на Украину заключается не в размере их арсенала, а в нехватке людей – подготовленных людей – для его использования. <…> Мы, Запад, до 2022 года не признавали болезненную стратегическую реальность: на Украине изначально не хватало живой силы, чтобы одолеть Россию", — заявил Дэвис.Как считает эксперт, это было "проигрышным вариантом"."Мы проигнорировали реальность, с которой не хотели сталкиваться, и теперь слишком поздно, чтобы избежать худшего исхода для Украины", — подчеркнул Дэвис.Москва утверждает, что поставки оружия Киеву препятствуют разрешению конфликта, непосредственно вовлекают страны НАТО в противостояние и являются опасной авантюрой. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины будут законной мишенью для России. В Кремле отмечали, что вооружение Украины Западом не способствует мирным переговорам и вызовет негативные последствия. Российская сторона неоднократно заявляла, что не планирует агрессию ни против кого. В отношении украинского вопроса Москва выступает исключительно за долговременное решение проблемы без временных перемирий.

2025

