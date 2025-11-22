https://1prime.ru/20251122/ryba-864821536.html

Мяса и рыбы в России достаточно, считает ректор СПбГУВМ

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. И мяса, и рыбы в России достаточно, дефицита не будет, заявил РИА Новости ректор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, член-корреспондент РАН Кирилл Племяшов."Дефицита ни мяса, ни рыбы в России не будет, если мы продолжим двигаться выбранным курсом", - сказал он. "По мясу ситуация хорошая — производство растет устойчивыми темпами. По данным Минсельхоза, в 2024 году производство скота и птицы на убой достигло исторического максимума — 16,74 миллиона тонн, а уровень самообеспеченности мясом превысил 100%. Но это не значит, что можно расслабиться. Животноводство — живая отрасль, которая требует постоянного внимания и развития", - добавил собеседник агентства. Что касается рыбы, то здесь, по его словам, тоже позитивная динамика. "По данным Росрыболовства, производство аквакультуры за последнее десятилетие выросло более чем в два раза — с 186 тысяч тонн в 2013 году до 402 тысяч тонн в 2023-м. Оборот предприятий рыбной отрасли в 2024 году достиг рекордных 1,1 триллиона рублей", - привел данные Племяшов. "Государство активно поддерживает направление через программы льготного кредитования и инвестиционных квот. Строятся новые рыболовецкие суда, рыбоперерабатывающие заводы. Внедряются современные технологии — интеллектуальные системы кормления, автоматические линии сортировки, цифровые платформы для мониторинга", - добавил он. Если говорить о трудностях, то главная из них, заметил Племяшов, связана с генетическим материалом. "Это сперма быков для молочного и мясного направлений, икра для форелевых хозяйств. Здесь пока сохраняется определенная зависимость от импорта, и Минсельхоз активно работает над ее преодолением", - заключил эксперт.

