https://1prime.ru/20251122/sammit-864812490.html
Лидерский саммит "Группы двадцати" открывается 22 ноября в Йоханнесбурге
Лидерский саммит "Группы двадцати" открывается 22 ноября в Йоханнесбурге - 22.11.2025, ПРАЙМ
Лидерский саммит "Группы двадцати" открывается 22 ноября в Йоханнесбурге
Лидерский саммит "Группы двадцати", форума крупнейших экономик мира, открывается 22 ноября в южноафриканском Йоханнесбурге на фоне уникального в истории этого... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T00:21+0300
2025-11-22T00:21+0300
2025-11-22T00:21+0300
экономика
мировая экономика
сша
рф
запад
дмитрий песков
максим орешкин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864812490.jpg?1763760087
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Лидерский саммит "Группы двадцати", форума крупнейших экономик мира, открывается 22 ноября в южноафриканском Йоханнесбурге на фоне уникального в истории этого формата бойкота со стороны США.
Саммит пройдет под общим для южноафриканского председательства в "Двадцатке" девизом - "Солидарность, равенство, устойчивость". Встреча лидеров займет два дня - 22 и 23 ноября. Дискуссии затронут ключевые вопросы, стоящие перед международным сообществом, в частности в сферах экономики и климата. Площадкой выступает выставочный центр на юге Йоханнесбурга.
Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин. О его прибытии в Йоханнесбург в четверг вечером сообщило посольство РФ в Южной Африке. Однако еще в октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер Владимир Путин так или иначе примет участие в саммите.
Как подчеркивал Песков в ноябре, Россия сохраняет заинтересованность в работе "Двадцатки", но всегда выступала против политизации ее повестки.
Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об итоговом документе. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот саммита из-за якобы притеснения белого населения ЮАР, и в дискуссиях перед саммитом американская сторона не участвовала. Как сообщал источник РИА Новости, Вашингтон заявил о намерении не признавать общую лидерскую декларацию саммита, требуют ее оформления только в качестве заявления председательства.
К пятнице сторонам удалось согласовать итоговый документ. По информации источника РИА Новости, в нем не содержится осуждения России в связи с конфликтом на Украине, при этом есть призыв к мирному урегулированию конфликтов.
Кроме того, отметил источник агентства, представители Запада на переговорах в преддверии саммита оказались в слабой позиции. Собеседник связал это с отсутствием США и общим снижением веса Запада в мире.
сша
рф
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, рф, запад, дмитрий песков, максим орешкин, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, США, РФ, ЗАПАД, Дмитрий Песков, Максим Орешкин, Владимир Путин
Лидерский саммит "Группы двадцати" открывается 22 ноября в Йоханнесбурге
Лидерский саммит "Группы двадцати" открывается 22 ноября в Йоханнесбурге
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - ПРАЙМ. Лидерский саммит "Группы двадцати", форума крупнейших экономик мира, открывается 22 ноября в южноафриканском Йоханнесбурге на фоне уникального в истории этого формата бойкота со стороны США.
Саммит пройдет под общим для южноафриканского председательства в "Двадцатке" девизом - "Солидарность, равенство, устойчивость". Встреча лидеров займет два дня - 22 и 23 ноября. Дискуссии затронут ключевые вопросы, стоящие перед международным сообществом, в частности в сферах экономики и климата. Площадкой выступает выставочный центр на юге Йоханнесбурга.
Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин. О его прибытии в Йоханнесбург в четверг вечером сообщило посольство РФ в Южной Африке. Однако еще в октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер Владимир Путин так или иначе примет участие в саммите.
Как подчеркивал Песков в ноябре, Россия сохраняет заинтересованность в работе "Двадцатки", но всегда выступала против политизации ее повестки.
Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об итоговом документе. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот саммита из-за якобы притеснения белого населения ЮАР, и в дискуссиях перед саммитом американская сторона не участвовала. Как сообщал источник РИА Новости, Вашингтон заявил о намерении не признавать общую лидерскую декларацию саммита, требуют ее оформления только в качестве заявления председательства.
К пятнице сторонам удалось согласовать итоговый документ. По информации источника РИА Новости, в нем не содержится осуждения России в связи с конфликтом на Украине, при этом есть призыв к мирному урегулированию конфликтов.
Кроме того, отметил источник агентства, представители Запада на переговорах в преддверии саммита оказались в слабой позиции. Собеседник связал это с отсутствием США и общим снижением веса Запада в мире.