Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США - 22.11.2025
Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США
Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США
2025-11-22T21:31+0300
2025-11-22T21:31+0300
сша
вашингтон
new york post
united airlines
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Причиной вынужденной посадки самолета Boeing 737 компании United Airlines в октябре стал удар об неисправный метеозонд на высоте 11 километров над США, как сообщила New York Post, ссылаясь на отчет Национального совета по транспортной безопасности. "В новом отчете было раскрыто, что неисправный метеозонд был тем загадочным объектом, который врезался в самолет United Airlines в прошлом месяце, разбив лобовое стекло и засыпав кабину осколками, когда самолет пролетал над штатом Юта на высоте 36 000 футов (11 километров — прим. ред.)", — говорится в материале.По данным отчета, накануне рейса из Спокана, штат Вашингтон, был запущен метеозонд WindBorne Systems для изучения атмосферных условий, однако компания признала, что потеряла с ним связь на какое-то время. Хотя заявлялось, что конструкция зонда учитывает требования безопасности для полетов, столкновение с ним повлекло за собой повреждение лобового стекла в кабине пилотов авиалайнера, и вызвало травмы у одного из членов экипажа. Самолет компании United Airlines был вынужден совершить экстренную посадку в Солт-Лейк-Сити в ходе рейса между Денвером и Лос-Анджелесом. Отмечается, что воздушное судно находилось на высоте почти 11 километров, когда в лобовое стекло ударился неопознанный объект. Это привело к серьезному повреждению стекла и осколочным ранениям у командира самолета.
сша, вашингтон, new york post, united airlines
США, ВАШИНГТОН, New York Post, United Airlines
21:31 22.11.2025
 
Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США

NYP: Boeing 737 United Airlines столкнулся с метеозондом на высоте 11 км в небе над США

© flickr.com / longbachnguyenСамолет Boeing 737 компании United Airlines
Самолет Boeing 737 компании United Airlines - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Самолет Boeing 737 компании United Airlines. Архивное фото
© flickr.com / longbachnguyen
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Причиной вынужденной посадки самолета Boeing 737 компании United Airlines в октябре стал удар об неисправный метеозонд на высоте 11 километров над США, как сообщила New York Post, ссылаясь на отчет Национального совета по транспортной безопасности.
"В новом отчете было раскрыто, что неисправный метеозонд был тем загадочным объектом, который врезался в самолет United Airlines в прошлом месяце, разбив лобовое стекло и засыпав кабину осколками, когда самолет пролетал над штатом Юта на высоте 36 000 футов (11 километров — прим. ред.)", — говорится в материале.
По данным отчета, накануне рейса из Спокана, штат Вашингтон, был запущен метеозонд WindBorne Systems для изучения атмосферных условий, однако компания признала, что потеряла с ним связь на какое-то время.
Хотя заявлялось, что конструкция зонда учитывает требования безопасности для полетов, столкновение с ним повлекло за собой повреждение лобового стекла в кабине пилотов авиалайнера, и вызвало травмы у одного из членов экипажа.
Самолет компании United Airlines был вынужден совершить экстренную посадку в Солт-Лейк-Сити в ходе рейса между Денвером и Лос-Анджелесом. Отмечается, что воздушное судно находилось на высоте почти 11 километров, когда в лобовое стекло ударился неопознанный объект. Это привело к серьезному повреждению стекла и осколочным ранениям у командира самолета.
