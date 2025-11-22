https://1prime.ru/20251122/samolet-864828965.html

Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США

Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США

МОСКВА, 22 ноя

МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Причиной вынужденной посадки самолета Boeing 737 компании United Airlines в октябре стал удар об неисправный метеозонд на высоте 11 километров над США, как сообщила New York Post, ссылаясь на отчет Национального совета по транспортной безопасности. "В новом отчете было раскрыто, что неисправный метеозонд был тем загадочным объектом, который врезался в самолет United Airlines в прошлом месяце, разбив лобовое стекло и засыпав кабину осколками, когда самолет пролетал над штатом Юта на высоте 36 000 футов (11 километров — прим. ред.)", — говорится в материале.По данным отчета, накануне рейса из Спокана, штат Вашингтон, был запущен метеозонд WindBorne Systems для изучения атмосферных условий, однако компания признала, что потеряла с ним связь на какое-то время. Хотя заявлялось, что конструкция зонда учитывает требования безопасности для полетов, столкновение с ним повлекло за собой повреждение лобового стекла в кабине пилотов авиалайнера, и вызвало травмы у одного из членов экипажа. Самолет компании United Airlines был вынужден совершить экстренную посадку в Солт-Лейк-Сити в ходе рейса между Денвером и Лос-Анджелесом. Отмечается, что воздушное судно находилось на высоте почти 11 километров, когда в лобовое стекло ударился неопознанный объект. Это привело к серьезному повреждению стекла и осколочным ранениям у командира самолета.

