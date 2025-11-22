https://1prime.ru/20251122/samolet-864829602.html
Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Орле сможет принимать Superjet-100
Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Орле сможет принимать Superjet-100 - 22.11.2025, ПРАЙМ
Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Орле сможет принимать Superjet-100
Аэропорт Орла будет оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2060 метров для приема самолетов вместимостью до 100 мест, в том числе Superjet-100, говорится в... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T22:40+0300
2025-11-22T22:40+0300
2025-11-22T22:40+0300
бизнес
орловская область
росавиация
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83326/47/833264721_0:109:2270:1386_1920x0_80_0_0_f4f68b0d7a8a603a08f126f6491c4c5c.jpg
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт Орла будет оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2060 метров для приема самолетов вместимостью до 100 мест, в том числе Superjet-100, говорится в пресс-релизе Росавиации. Министр транспорта России Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров 22 ноября посещают Орловскую область с рабочим визитом. В ходе поездки делегация ознакомилась с ходом строительства аэропорта "Орел-Южный". "В аэропорту (Орла - ред.) будет взлетно-посадочная полоса размером 2060x45 метров для приема самолетов вместимостью до 100 мест, таких как Superjet-100", - отметили в Росавиации по итогам поездки. Работы по возрождению аэропорта Орла включены в федеральный проект "Развитие опорной сети аэродромов".
https://1prime.ru/20251122/rossiya-864828106.html
орловская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83326/47/833264721_139:0:2131:1494_1920x0_80_0_0_7cc653ff28a6e5dee5f7c1c00314d1fb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, орловская область, росавиация, общество
Бизнес, Орловская область, Росавиация, Общество
Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Орле сможет принимать Superjet-100
Росавиация: ВПП аэропорта в Орле будет иметь длину 2060 и сможет принимать Superjet-100
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт Орла будет оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2060 метров для приема самолетов вместимостью до 100 мест, в том числе Superjet-100, говорится в пресс-релизе Росавиации.
Министр транспорта России Андрей Никитин и глава Росавиации
Дмитрий Ядров 22 ноября посещают Орловскую область
с рабочим визитом. В ходе поездки делегация ознакомилась с ходом строительства аэропорта "Орел-Южный".
"В аэропорту (Орла - ред.) будет взлетно-посадочная полоса размером 2060x45 метров для приема самолетов вместимостью до 100 мест, таких как Superjet-100", - отметили в Росавиации по итогам поездки.
Работы по возрождению аэропорта Орла включены в федеральный проект "Развитие опорной сети аэродромов".
В тюменском аэропорту "Рощино" задерживаются несколько рейсов