Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Орле сможет принимать Superjet-100

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт Орла будет оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2060 метров для приема самолетов вместимостью до 100 мест, в том числе Superjet-100, говорится в пресс-релизе Росавиации. Министр транспорта России Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров 22 ноября посещают Орловскую область с рабочим визитом. В ходе поездки делегация ознакомилась с ходом строительства аэропорта "Орел-Южный". "В аэропорту (Орла - ред.) будет взлетно-посадочная полоса размером 2060x45 метров для приема самолетов вместимостью до 100 мест, таких как Superjet-100", - отметили в Росавиации по итогам поездки. Работы по возрождению аэропорта Орла включены в федеральный проект "Развитие опорной сети аэродромов".

