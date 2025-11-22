Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.11.2025
Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Орле сможет принимать Superjet-100
22.11.2025
Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Орле сможет принимать Superjet-100
Аэропорт Орла будет оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2060 метров для приема самолетов вместимостью до 100 мест, в том числе Superjet-100
2025-11-22T22:40+0300
бизнес
орловская область
росавиация
общество
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт Орла будет оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2060 метров для приема самолетов вместимостью до 100 мест, в том числе Superjet-100, говорится в пресс-релизе Росавиации. Министр транспорта России Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров 22 ноября посещают Орловскую область с рабочим визитом. В ходе поездки делегация ознакомилась с ходом строительства аэропорта "Орел-Южный". "В аэропорту (Орла - ред.) будет взлетно-посадочная полоса размером 2060x45 метров для приема самолетов вместимостью до 100 мест, таких как Superjet-100", - отметили в Росавиации по итогам поездки. Работы по возрождению аэропорта Орла включены в федеральный проект "Развитие опорной сети аэродромов".
орловская область
22:40 22.11.2025
 
Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Орле сможет принимать Superjet-100

Росавиация: ВПП аэропорта в Орле будет иметь длину 2060 и сможет принимать Superjet-100

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Лайнер Sukhoi Superjet 100
Лайнер Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт Орла будет оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2060 метров для приема самолетов вместимостью до 100 мест, в том числе Superjet-100, говорится в пресс-релизе Росавиации.
Министр транспорта России Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров 22 ноября посещают Орловскую область с рабочим визитом. В ходе поездки делегация ознакомилась с ходом строительства аэропорта "Орел-Южный".
"В аэропорту (Орла - ред.) будет взлетно-посадочная полоса размером 2060x45 метров для приема самолетов вместимостью до 100 мест, таких как Superjet-100", - отметили в Росавиации по итогам поездки.
Работы по возрождению аэропорта Орла включены в федеральный проект "Развитие опорной сети аэродромов".
