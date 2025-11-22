https://1prime.ru/20251122/senator-864814323.html
ВАШИНГТОН, 22 ноя - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил о прогрессе в продвижении законопроекта о санкциях против России в конгрессе США. "Я рад, что, похоже, наметился прогресс в продвижении законопроекта о санкциях против России в палате представителей, который имеют подавляющую двухпартийную поддержку в конгрессе", - написал Грэм* в социальной сети Х. По его словам, данная законодательная инициатива даст президенту США Дональду Трампу больше рычагов влияния на Москву, чем когда-либо раньше. "Крайне важно как можно скорее провести данный законопроект через конгресс", - призвал республиканский политик. Ранее в пятницу член палаты представителей конгресса США Брайан Фитцпатрик заявил в соцсети Х, что уведомил руководство палаты о подаче так называемой петиции о высвобождении, которая позволит принудительно вынести законопроект о новых санкциях против России на рассмотрение законодателей, если она наберет необходимое число голосов поддержки. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.* Внесен в список террористов и экстремистов.
Сенатор Грэм заявил о прогрессе в продвижении законопроекта о санкциях против России
* Внесен в список террористов и экстремистов.