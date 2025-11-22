Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист объяснил, кого могут оштрафовать за украшение подъезда к Новому году
общество
бизнес
недвижимость
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Украшение подъездов к Новому году без согласования с другими жильцами и соблюдения противопожарных правил может обернуться штрафом, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.Вопрос ответственности за украшение подъезда необходимо рассматривать в двух аспектах.“Во-первых, если отдельные жильцы решат самостоятельно разместить украшения на стенах подъезда, поручнях лестниц, в кабинах лифтов и т.д., они нарушат нормы Жилищного кодекса. Дело в том, что указанные объекты относятся к общедомовому имуществу, его использование возможно с согласия всех жильцов”, - указал он.Мнение жильцов по использованию общедомового имущества выясняется путем проведения собрания. Если же общедомовое имущество используется кем-то самостоятельно, то такие действия могут рассматриваться как самоуправство.Существенного вреда это не несет, поэтому максимум речь будет идти об административном правонарушении (ст. 19.1 КоАП РФ), совершение которого влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей.“А в силу малозначительности деяния есть вероятность полного освобождения от ответственности”, - подчеркнул Черкасов.Во-вторых, в самовольном украшательстве подъездов можно усмотреть нарушение противопожарных правил. В зависимости от использованных материалов и мест их размещения это уже более серьезное деяние.Статья 20.4 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за нарушение требований пожарной безопасност, предполагает санкции как для физических, так и юридических лиц. То есть, привлечь могут как жильцов (штраф от 5 до 15 тысяч), так и управляющую компанию (штраф от 300 до 400 тысяч рублей), заключил Черкасов.
общество , бизнес, недвижимость
Общество , Бизнес, Недвижимость
03:03 22.11.2025
 
Юрист объяснил, кого могут оштрафовать за украшение подъезда к Новому году

Юрист Черкасов рассказал о штрафах за украшение подъезда к Новому году

© РИА Новости . Сгенерировано ИИДевушка вешает украшения к Новому году
Девушка вешает украшения к Новому году - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Украшение подъездов к Новому году без согласования с другими жильцами и соблюдения противопожарных правил может обернуться штрафом, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.
Вопрос ответственности за украшение подъезда необходимо рассматривать в двух аспектах.
“Во-первых, если отдельные жильцы решат самостоятельно разместить украшения на стенах подъезда, поручнях лестниц, в кабинах лифтов и т.д., они нарушат нормы Жилищного кодекса. Дело в том, что указанные объекты относятся к общедомовому имуществу, его использование возможно с согласия всех жильцов”, - указал он.
Мнение жильцов по использованию общедомового имущества выясняется путем проведения собрания. Если же общедомовое имущество используется кем-то самостоятельно, то такие действия могут рассматриваться как самоуправство.
Существенного вреда это не несет, поэтому максимум речь будет идти об административном правонарушении (ст. 19.1 КоАП РФ), совершение которого влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей.
Как действовать, чтобы в подъезде сделали ремонт: инструкция от юриста
29 июля, 02:02
“А в силу малозначительности деяния есть вероятность полного освобождения от ответственности”, - подчеркнул Черкасов.
Во-вторых, в самовольном украшательстве подъездов можно усмотреть нарушение противопожарных правил. В зависимости от использованных материалов и мест их размещения это уже более серьезное деяние.
Статья 20.4 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за нарушение требований пожарной безопасност, предполагает санкции как для физических, так и юридических лиц. То есть, привлечь могут как жильцов (штраф от 5 до 15 тысяч), так и управляющую компанию (штраф от 300 до 400 тысяч рублей), заключил Черкасов.
 
ОбществоБизнесНедвижимость
 
 
