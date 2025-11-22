https://1prime.ru/20251122/smi-864822090.html

Владеющий Daily Mail британский медиахолдинг покупает Telegraph

Владеющий Daily Mail британский медиахолдинг покупает Telegraph - 22.11.2025, ПРАЙМ

Владеющий Daily Mail британский медиахолдинг покупает Telegraph

Владеющий газетой Daily Mail британский медиахолдинг DMGT покупает издание-конкурента Telegraph в рамках сделки суммой в полмиллиарда фунтов стерлингов, пишет... | 22.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-22T14:13+0300

2025-11-22T14:13+0300

2025-11-22T14:13+0300

финансы

мировая экономика

великобритания

financial times

metro

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_499b422c014c743e0776000e53f6e968.jpg

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Владеющий газетой Daily Mail британский медиахолдинг DMGT покупает издание-конкурента Telegraph в рамках сделки суммой в полмиллиарда фунтов стерлингов, пишет издание Financial Times. Издание указывает, что DMGT также принадлежат газеты i Paper и Metro, председателем и ключевым акционером конгломерата является наследственный пэр Джонатан Хармсворт. "DMGT, владеющий Daily Mail, заключил сделку на 500 миллионов фунтов стерлингов (654 миллиона долларов - ред.) по покупке газеты-конкурента Telegraph. В результате объединения будет создана одна из самых влиятельных в Великобритании медиагрупп правых взглядов", - говорится в статье. Отмечается, что сделка с DMGT была заключена через неделю после того, как из нее вышла американская частная инвестиционная группа RedBird Capital, отказавшаяся от покупки из-за того, что британское правительство не предоставило четких сроков успешного завершения сделки. Издание подчеркивает, что сделка вызовет вопросы касаемо конкуренции и плюрализма в СМИ, однако в случае ее успешного завершения DMGT станет доминирующим рупором правых политических взглядов в момент, когда партия Reform UK набирает популярность на фоне тяжелого положения лейбористского правительства.

https://1prime.ru/20250813/ssha-860689630.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, великобритания, financial times, metro