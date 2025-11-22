Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владеющий Daily Mail британский медиахолдинг покупает Telegraph - 22.11.2025
Владеющий Daily Mail британский медиахолдинг покупает Telegraph
Владеющий Daily Mail британский медиахолдинг покупает Telegraph - 22.11.2025, ПРАЙМ
Владеющий Daily Mail британский медиахолдинг покупает Telegraph
Владеющий газетой Daily Mail британский медиахолдинг DMGT покупает издание-конкурента Telegraph в рамках сделки суммой в полмиллиарда фунтов стерлингов, пишет... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T14:13+0300
2025-11-22T14:13+0300
финансы
мировая экономика
великобритания
financial times
metro
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_499b422c014c743e0776000e53f6e968.jpg
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Владеющий газетой Daily Mail британский медиахолдинг DMGT покупает издание-конкурента Telegraph в рамках сделки суммой в полмиллиарда фунтов стерлингов, пишет издание Financial Times. Издание указывает, что DMGT также принадлежат газеты i Paper и Metro, председателем и ключевым акционером конгломерата является наследственный пэр Джонатан Хармсворт. "DMGT, владеющий Daily Mail, заключил сделку на 500 миллионов фунтов стерлингов (654 миллиона долларов - ред.) по покупке газеты-конкурента Telegraph. В результате объединения будет создана одна из самых влиятельных в Великобритании медиагрупп правых взглядов", - говорится в статье. Отмечается, что сделка с DMGT была заключена через неделю после того, как из нее вышла американская частная инвестиционная группа RedBird Capital, отказавшаяся от покупки из-за того, что британское правительство не предоставило четких сроков успешного завершения сделки. Издание подчеркивает, что сделка вызовет вопросы касаемо конкуренции и плюрализма в СМИ, однако в случае ее успешного завершения DMGT станет доминирующим рупором правых политических взглядов в момент, когда партия Reform UK набирает популярность на фоне тяжелого положения лейбористского правительства.
великобритания
финансы, мировая экономика, великобритания, financial times, metro
Финансы, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Financial Times, Metro
14:13 22.11.2025
 
Владеющий Daily Mail британский медиахолдинг покупает Telegraph

FT: медиахолдинг DMGT покупает Telegraph за полмиллиарда фунтов стерлингов

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Владеющий газетой Daily Mail британский медиахолдинг DMGT покупает издание-конкурента Telegraph в рамках сделки суммой в полмиллиарда фунтов стерлингов, пишет издание Financial Times.
Издание указывает, что DMGT также принадлежат газеты i Paper и Metro, председателем и ключевым акционером конгломерата является наследственный пэр Джонатан Хармсворт.
"DMGT, владеющий Daily Mail, заключил сделку на 500 миллионов фунтов стерлингов (654 миллиона долларов - ред.) по покупке газеты-конкурента Telegraph. В результате объединения будет создана одна из самых влиятельных в Великобритании медиагрупп правых взглядов", - говорится в статье.
Отмечается, что сделка с DMGT была заключена через неделю после того, как из нее вышла американская частная инвестиционная группа RedBird Capital, отказавшаяся от покупки из-за того, что британское правительство не предоставило четких сроков успешного завершения сделки.
Издание подчеркивает, что сделка вызовет вопросы касаемо конкуренции и плюрализма в СМИ, однако в случае ее успешного завершения DMGT станет доминирующим рупором правых политических взглядов в момент, когда партия Reform UK набирает популярность на фоне тяжелого положения лейбористского правительства.
не брать Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Британский Telegraph узнал, какое предложение США хотят сделать России
13 августа, 22:10
13 августа, 22:10
 
ФинансыМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯFinancial TimesMetro
 
 
