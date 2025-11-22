https://1prime.ru/20251122/smi-864822090.html
Владеющий Daily Mail британский медиахолдинг покупает Telegraph
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Владеющий газетой Daily Mail британский медиахолдинг DMGT покупает издание-конкурента Telegraph в рамках сделки суммой в полмиллиарда фунтов стерлингов, пишет издание Financial Times. Издание указывает, что DMGT также принадлежат газеты i Paper и Metro, председателем и ключевым акционером конгломерата является наследственный пэр Джонатан Хармсворт. "DMGT, владеющий Daily Mail, заключил сделку на 500 миллионов фунтов стерлингов (654 миллиона долларов - ред.) по покупке газеты-конкурента Telegraph. В результате объединения будет создана одна из самых влиятельных в Великобритании медиагрупп правых взглядов", - говорится в статье. Отмечается, что сделка с DMGT была заключена через неделю после того, как из нее вышла американская частная инвестиционная группа RedBird Capital, отказавшаяся от покупки из-за того, что британское правительство не предоставило четких сроков успешного завершения сделки. Издание подчеркивает, что сделка вызовет вопросы касаемо конкуренции и плюрализма в СМИ, однако в случае ее успешного завершения DMGT станет доминирующим рупором правых политических взглядов в момент, когда партия Reform UK набирает популярность на фоне тяжелого положения лейбористского правительства.
великобритания
