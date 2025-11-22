Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США в августе сократили импорт легковых автомобилей из Евросоюза - 22.11.2025
США в августе сократили импорт легковых автомобилей из Евросоюза
США в августе сократили импорт легковых автомобилей из Евросоюза - 22.11.2025, ПРАЙМ
США в августе сократили импорт легковых автомобилей из Евросоюза
Соединенные Штаты в августе текущего года сократили импорт легковых автомобилей из Евросоюза до минимума за более чем три года, следует из анализа РИА Новости... | 22.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в августе текущего года сократили импорт легковых автомобилей из Евросоюза до минимума за более чем три года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, за август в США из ЕС прибыло машин на минимальную с февраля 2022 года сумму - 2,21 миллиарда долларов. За месяц поставки сократились на 26%, а за год - на 36%. При этом по итогам января-августа импорт европейских авто также просел - на 20%, до 23,71 миллиарда долларов. Наибольшее предпочтение американцы среди европейских машин отдавали немецкому автопрому - за август из Германии прибыло машин на 1,24 миллиарда долларов. Также в числе лидеров по поставкам в США внутри ЕС стали Италия (198,7 миллиона долларов), Словакия (138,5 миллиона), Швеция (116,5 миллиона) и Австрия (97 миллионов долларов). Больше всего американцы покупали у европейцев машины на бензиновом двигателе объемом от полутора до трёх литров - на 1,08 миллиарда долларов, более трёх литров - на 544,7 миллиона, и электромобили - на 333,4 миллиона.
10:17 22.11.2025
 
США в августе сократили импорт легковых автомобилей из Евросоюза

© РИА Новости . Михаил Киреев
Автомобили на стоянке. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в августе текущего года сократили импорт легковых автомобилей из Евросоюза до минимума за более чем три года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Так, за август в США из ЕС прибыло машин на минимальную с февраля 2022 года сумму - 2,21 миллиарда долларов. За месяц поставки сократились на 26%, а за год - на 36%. При этом по итогам января-августа импорт европейских авто также просел - на 20%, до 23,71 миллиарда долларов.
Наибольшее предпочтение американцы среди европейских машин отдавали немецкому автопрому - за август из Германии прибыло машин на 1,24 миллиарда долларов. Также в числе лидеров по поставкам в США внутри ЕС стали Италия (198,7 миллиона долларов), Словакия (138,5 миллиона), Швеция (116,5 миллиона) и Австрия (97 миллионов долларов).
Больше всего американцы покупали у европейцев машины на бензиновом двигателе объемом от полутора до трёх литров - на 1,08 миллиарда долларов, более трёх литров - на 544,7 миллиона, и электромобили - на 333,4 миллиона.
Глава "АвтоВАЗа" заявил о необходимости индексации цен на автомобили
Вчера, 13:23
 
Заголовок открываемого материала