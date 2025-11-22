Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп признался, что ему не за что прощать конгрессвумен Грин - 22.11.2025
Трамп признался, что ему не за что прощать конгрессвумен Грин
ВАШИНГТОН, 22 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в субботу признался, что ему не за что прощать члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин, объявившей ранее о своем предстоящем уходе из конгресса на фоне скандала с главой государства. "Прощать за что? Нет, я просто не был согласен с ее философией", - сказал он журналистам в Белом доме на вопрос о том, планирует он прощать Грин. Трамп добавил, что считает Грин приятной персоной. Ранее Грин на фоне конфликта с американским президентом объявила об уходе из конгресса с 5 января 2026 года. Грин обвиняла Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни. Конгрессвумен также заявляла, что с ней связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о ее безопасности. Трамп 15 ноября заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, поскольку ее взгляды стали левыми. Президент отрекся от нее и назвал "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп признался, что ему не за что прощать конгрессвумен Грин

ВАШИНГТОН, 22 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в субботу признался, что ему не за что прощать члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин, объявившей ранее о своем предстоящем уходе из конгресса на фоне скандала с главой государства.
"Прощать за что? Нет, я просто не был согласен с ее философией", - сказал он журналистам в Белом доме на вопрос о том, планирует он прощать Грин.
Трамп добавил, что считает Грин приятной персоной.
Ранее Грин на фоне конфликта с американским президентом объявила об уходе из конгресса с 5 января 2026 года.
Грин обвиняла Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни. Конгрессвумен также заявляла, что с ней связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о ее безопасности.
Трамп 15 ноября заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, поскольку ее взгляды стали левыми. Президент отрекся от нее и назвал "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.
